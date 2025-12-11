　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

臉沒歪嘴不斜！台中女視力模糊竟是中風　醫警告：再晚就半癱

▲沒有臉歪嘴斜！台中女視力模糊竟是中風　醫警告：再晚就半癱。（圖／李綜合醫院提供）

▲沒有臉歪嘴斜！台中一名裁縫婦人因視力模糊就醫，沒想到竟是中風，醫生警告，若再拖下去，恐怕半癱。（圖／李綜合醫院提供）

記者游瓊華／台中報導

台中一名從事裁縫針織工作的60多歲婦人，日前突然覺得眼睛模糊，看眼科沒發現問題，後來因為左手麻木、說話稍微不清楚，裁縫車無法精準對齊，才趕緊就醫，醫師判定是中風，詳細檢查後發現，婦人最近應有2次中風，因右側中大腦動脈阻塞而影響到視野，如果血管阻塞範圍再擴大，恐半身癱瘓，婦人嚇到大喊「都能正常走路，怎麼可能？」治療後才恢復健康。

李綜合醫院神經內科主治醫師張峻誠表示，該名婦人是非典型的中風患者，日前自行掛號到門診看診，走路很正常，沒有一般認為走路不穩、臉歪、嘴斜的中風徵兆，只有左手輕微麻木，醫師追問之前身體有無異狀，患者才透露，看診前一個多月眼睛突然視力模糊，根本無法工作。

▲沒有臉歪嘴斜！台中女視力模糊竟是中風　醫警告：再晚就半癱。（圖／李綜合醫院提供）

▲張峻誠提醒，只要懷疑是中風，不論症狀是否屬於典型，都要立刻就醫。（圖／李綜合醫院提供）

患者自述，平時在家做裁縫代工，以件計酬，一個多月前，視力突然模糊，跑去看眼科，但醫師卻認為沒什麼異狀，她點眼藥水後情形始終沒有改善，針線也無法順利對準裁縫車，原本一小時能做好6件裁縫品，後來一小時只能做1件，已經影響到生活與工作。

張峻誠聽完患者的描述，研判此症狀即是中風，檢查發現右邊中大腦動脈阻塞；張峻誠說，婦人當時眼睛出現模糊時已經中風一次，只是幸運範圍小，沒有導致手腳無力、無法行走，阻塞範圍若擴大，恐怕會造成半身癱瘓。

張峻誠透露，婦人診斷出中風後，因為可以正常走路，堅信「我怎麼可能中風」，後續又跑到醫學中心就診，醫師診斷結果一樣，才又回來找他，經過治療後，才逐漸恢復健康。

「只要懷疑是中風，不論症狀是否屬於典型，都要立刻就醫。」張峻誠表示，中風黃金治療時間是3小時，只要症狀出現越早送醫，治療效果越好。有三高的患者，平常一定要好好控制，並定期健康檢查，特別是現在愈來愈冷，突有寒流來襲，氣溫驟降促使血管收縮、血液變得濃稠、血壓上升，很容易中風，一定要當心。

12/09 全台詐欺最新數據

臉沒歪嘴不斜！台中女視力模糊竟是中風　醫警告：再晚就半癱

臉沒歪嘴不斜！台中女視力模糊竟是中風　醫警告：再晚就半癱

中風李綜合神經內科張峻誠

