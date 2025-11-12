漠河現「寒夜光柱」奇景　疊加地磁活動還有極光可看

▲黑龍江漠河「寒夜光柱」。（圖／翻攝紅星新聞）

記者魏有德／綜合報導

黑龍江漠河北極村10日晚出現罕見的「寒夜光柱」奇景，這是由冰晶折射地面燈光，形成一道道直沖夜空的彩色光柱，現場如夢似幻。目擊者表示，光柱現象約在晚間9時20分出現，持續約10分鐘，吸引眾多遊客駐足拍攝，不少來自大陸南方的遊客更是驚嘆「一生難得一見」。

《大河報》報導，內蒙古、黑龍江等十分寒冷的地方，時有「寒夜光柱」現象發生。由於冬季這些地方空氣中有大量冰晶懸浮，讓大氣成為了地面上燈光的「幕布」，近地面的城市燈光被反射到夜幕之上，從而形成「光柱」奇觀。

▲太陽頻繁活動作用在地磁活動上，高緯度地區便會出現極光。（圖／翻攝紅星新聞）

此外，根據大陸氣象局國家空間天氣監測預警中心預測，受太陽活動影響，11日至12日或出現中等強度地磁活動，黑龍江、新疆、內蒙古等北方地區有望同時觀測到紅色或紅綠交錯的極光，氣象專家建議，民眾在光害少、天氣晴朗的夜晚仰望天空，有機會同時欣賞極光與光柱的罕見奇景。

氣象專家解釋，極光的形成源於太陽釋放的帶電粒子流與地球磁場交互作用，當高能粒子闖入南北兩極高層大氣並與氣體原子碰撞時，便會釋放出耀眼能量，隨著近期太陽活動頻繁，「追光者」可在北境見證地磁與光學交織的壯麗夜色。