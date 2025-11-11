極光將現身大陸北方！　紅色弱極光機率最高

▲極光近日將出現在大陸北方。（圖／翻攝央視新聞）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸氣象局國家空間天氣監測預警中心預計，今明兩天，可能出現中等強度地磁活動，大陸北方地區，如黑龍江漠河、新疆、內蒙古等地，今晚到明天凌晨可能因此出現極光，極光強度預計以紅色弱極光為主，小機率會出現紅綠複合極光。

綜合陸媒報導，大陸國家空間天氣監測預警中心介紹，近期，太陽連續爆發，尤其是編號12474的活動區，已多次出現X級大耀斑。在10日下午5時19分左右，該活動區再次出現耀斑，強度達到X1.2級，並持續到18時19分才逐漸減弱結束，爆發的位置在太陽中部偏北，正對地球所在方向。

報導續指，伴隨這次耀斑X射線流量「慢條斯理」地下降，大量攜帶著太陽磁場能量的物質被「不緊不慢」地釋放出來。

太陽物質的集中向外噴出過程被稱之為「日冕物質拋射」（CME），根據其噴發區域、強度、速度，以及最關鍵的與地球的相對位置關係，可以大致得出兩個結論：這次太陽爆發會不會命中地球，以及在什麼時間、引發多強的地磁活動。

大陸國家空間天氣監測預警中心預計，未來三天，11至12日可能出現中等到大地磁暴，13日可能出現小地磁暴。只要天氣條件允許，大陸北方不少地區都有機會拍到極光。

極光的出現，背後是太陽活動與地球磁場的互動。當太陽發生耀斑、日冕物質拋射等劇烈活動時，會釋放大量高速帶電粒子流。

這些粒子穿越星際空間抵達地球後，與地球磁場相互作用引發地磁活動，在地磁場引導下，部分高能粒子闖入南北兩極高空大氣層，與大氣氣體原子撞擊並釋放能量，最終形成絢麗的極光。