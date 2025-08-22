6旬男手卡戒指　長治消防隊「砂輪+巧手」助脫困

▲長治消防分隊替男子取下戒指。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東1名6旬男子右手無名指因戒指卡住腫脹疼痛，已嘗試多種方法均無法脫困，才趕緊求助長治消防分隊，消防人員立即啟動處置，使用小型砂輪切割器搭配保護器材，並不斷安撫他情緒且確認其舒適狀況下，小心切割戒指並以尖嘴鉗撐開，終於順利取下，讓他一再致謝。

1名年約60多歲的男子於8月21日上午9時許，前往長治消防分隊求助，表示右手無名指因戒指卡住，導致手指腫脹且疼痛，男子表示，已自行嘗試多種方法皆未能順利取下，才急忙到分隊尋求協助。



長治消防分隊人員獲報後，立即啟動處置，使用小型砂輪切割器及相關保護器材，確保患者手指安全，過程中，消防人員不斷關心男子的舒適度，並給予安撫及心理支持，讓男子能夠安心配合，經耐心操作後，於切割出裂口後再以兩隻尖嘴鉗小心協助撐開，順利將戒指取下，讓他如釋重負，一再感謝。



長治消防分隊提醒，民眾在配戴戒指或飾品時，應避免長時間緊繫於手指，尤其在天氣炎熱或進行勞動時，容易造成手指腫脹，導致戒指卡住，若出現不適情況，切勿硬拉扯或自行使用危險工具，以免造成二次傷害，務必及早處理或尋求專業單位協助，以保障自身安全。