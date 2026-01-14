50歲老屁孩抓到了！竊走龍鳳漁港千噸漁船　落網稱：好玩想開船

▲苗栗有漁船離奇失竊，警方逮獲50歲張姓男子。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）



記者楊永盛、黃資真／苗栗報導

苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港日前一名許姓船長，花大錢購入一艘二手漁船，更耗費1年整修，沒想到竟不翼而飛，最後靠著熱心釣友回報才尋回，警方獲報後立即調閱監視器，於11日下午1時許逮到大膽的50歲張姓男子，偵訊移送苗栗地檢署後被聲押獲准。

許姓船長2025年3月花費80萬買入一艘二手膠筏，船長7公尺、寬2公尺、重約1.2噸，停放龍鳳漁港南側港區陸續整修，花了將近1年才終於完工，近期正打算向海巡署登記後出海作業，不料5日他前往漁港巡視時，赫然發現膠筏竟不翼而飛，立刻報警追查，同時在網路發布協尋訊息，求助網友。

許男同日下午正在派出所製作筆錄時，突然接到1名新竹熱心釣友電話，稱在新竹新月沙灣附近草叢中，發現疑似失竊漁船，許男隨即會同警方前往查看，確認正是自己遭竊的膠筏，但船名已被塗銷，連夜將船拖回竹南。

▲張男半夜偷開別人的吊車，到漁港載走漁船。



竹南分局與竹北分局組成專案小組，追查竊賊足跡，沿線調閱監視器發現竊賊先在竹北市一處工地竊取一部中型吊車，再到龍鳳漁港將漁船吊上拖車，載到新竹市海邊出海遊玩，最後將漁船棄置在頭前溪出海口的岸邊。

經專案小組持續追查，於11日下午1時許在新竹縣竹北市查獲50歲的張姓犯嫌，他供稱是因為沒開過船，好玩才會去偷了拖吊車再去偷船，警方偵訊後移送苗栗地檢署，複訊後檢方聲請羈押獲准。