台中環保局清潔隊貪污案！收錢幫倒廢棄物、拿酒封口　再收押1人

▲台中北屯清潔隊貪污案再擴大，再收押1人 。（圖／台中市環保局提供）



記者許權毅、董美琪／台中報導

台中地檢署偵辦北屯區清潔隊員涉嫌貪污案再有進展！檢方繼9月首波行動後，於10月31日再度指揮法務部廉政署中部地區調查組及法務部調查局航業調查處，持法院核發的搜索票，前往台中市多處地點執行第二波搜索，範圍涵蓋住家與辦公處所共39處，並約談22名嫌疑人與1名證人到案說明，今（1日）再新增1名陳姓清潔隊員遭羈押禁見。

檢方指出，北屯區清潔隊陳姓隊員與已被羈押的張姓前隊員，自2024年（民國113年）起，涉嫌私下向非法廢棄物代收業者收取清運費，協助非法清除、處理廢棄物，規避台中市政府核定費用，藉此圖利業者。

經台中地檢署黃鈺雯檢察官偵訊後，認為陳姓隊員涉犯《貪污治罪條例》違背職務收受賄賂罪、圖利罪及《廢棄物清理法》等罪，犯罪嫌疑重大。檢方指出，陳員有滅證、勾串共犯或證人之虞，且涉重罪，有逃亡可能，今（1日）上午訊後向法院聲請羈押禁見，獲台中地院裁准。

除陳姓隊員外，其餘賴姓等8人分別以3萬至10萬元交保候傳，鄭姓等13人則無保請回。

事實上，此案源於台中市環保局內部稽查。環保局先前在檢視垃圾車GPS定位時，發現北屯區清潔隊張姓隊員多次偏離清運路線，異常高達142次。經埋伏查證後，掌握其涉嫌私自清運不明廢棄物，再將垃圾送進焚化廠掩蓋事實。

環保局表示，張姓隊員還以購買高粱酒送隊員「封口」，要求配合違法行為，涉違反《貪污治罪條例》及《廢棄物清理法》。環保局已在今年5月依法將張員解僱，並對其他涉案人員依規懲處。

台中地檢署強調，公務員應廉潔自持、依法執行職務，若利用職務收受賄賂、圖利特定對象，將依法嚴查嚴辦。檢方也呼籲民眾若發現公務員不法行為，應勇於檢舉，共同維護政府廉能與社會公平正義。