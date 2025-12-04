　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

翁曉玲提案「貪污5萬不罰」　法界轟天兵、以後公務員都收賄49999

▲▼立委翁曉玲。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨立委翁曉玲。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

台北市清潔隊員送拾荒婦廢棄電鍋殘值僅32元，被依貪污罪起訴，法院日前一口氣減刑四次，判處有期徒刑3月、緩刑2年，褫奪公權1年。藍委蘇清泉透露，立委翁曉玲為此提案修法，為了落實微罪不舉的精神，將設定貪污金額5萬元以下者不罰。對此，律師林智群指出，貪污罪是最低有期徒刑5年以上的重罪，不是微罪，翁曉鈴不要亂用「微罪不舉」這個法律名詞，「那以後公務員每次收賄只要推49999元（5萬有找）方案，警察豈不是抓到也告不了你？」

林智群指出，清潔隊員拿32元電鍋送人家的事情，法官火力全開一口氣減刑四次，把刑度壓到3個月，緩刑2年，褫奪公權1年。這個個案其實可以看出很多問題，但結論絕對不是翁曉鈴那種。

林智群列舉，貪污罪是「微罪」嗎？微罪是有期徒刑3年以下的罪，貪污罪是最低有期徒刑5年以上的重罪，不是微罪，翁曉鈴不要亂用「微罪不舉」這個法律名詞。貪污1元也是貪污，怎麼會變成貪污5萬元以下不罰？「那以後公務員每次收賄只要推49999元（5萬有找）方案，警察豈不是抓到也告不了你？」

林智群指出，反正每次收賄金額不超過5萬元就好了，公務員一個月做一兩單，貼補家用的錢就有了，警察抓到酒駕，收4萬元放人可不可以呢？有這麼低能的立法委員，才會被犯罪者笑說法律拿他沒辦法。

林智群提到，大家都很痛恨貪污，所以要求「罪越重越好」，可是法律就是一個標準，當你把這個罪變成越重越好，法官會變成毫無裁量空間，碰到清潔隊員這個事情，一堆人再來要求法院法外開恩，這不是搬石頭砸自己的腳嗎？一開始殺意堅決，說只能判重不能判輕，後面碰到個案，又覺得判重不合理，要求法外開恩，這些民眾的法律標準浮動程度，比法院自由心證還誇張。

至於民眾質疑，為什麼還要褫奪公權？讓清潔隊員丟飯碗？林智群指出，依照貪污治罪條例第17條，貪污罪成立，是應併褫奪公權，這個是沒得商量，法律規定就是如此，法官只能這樣判。不過該清潔隊員跟清潔隊間是勞務關係，不會因為褫奪公權1年而失去工作。

對於部分民眾質疑，為什麼檢察官一開始不用刑事訴訟法第253條「微罪不舉」不起訴？林智群也解釋，那個法條的前提是「輕罪」，貪污罪是重罪，不適用。

律師顏紘頤則認為，這一次的電鍋貪污案開始讓社會大眾接觸微罪不舉與可罰的違法性兩個概念，正是讓立法者好好盤點應該納入哪些不罰微罪的好機會，結果一個天兵立法委員翁曉玲直接將微罪的標準定在50000元，更加凸顯了社會大眾對於所謂的微罪的認知差異有多大，也證明了未取得微罪的社會共識前，真的不大適合直接採用標準模糊的可罰違法性做為阻卻違法事由。

顏紘頤提到，而且可罰的違法性可不只適用在貪污罪，它必須全面地適用在各項犯罪上，例如只拿了公司一張紙一支筆，只在公司裝了一瓶礦泉水，是不是要因為侵害極其輕微而全面的無罪化，都是值得討論的。

顏紘頤指出，在他看來，至少有兩種情形就適合採用可罰的違法性理論來免除刑罰，一個就是親人過世後拿著祂的存摺或提款卡將錢領出來幫祂辦後事；一個就是過失擦撞造成瘀青，連破皮都沒有，這兩種情形，前者在一般人的觀念中根本不是偽造文書或詐欺或侵占，但還是常常被判刑；後者則是傷害真的很輕微很輕微，卻容易造成以刑逼民，趁機勒索的狀況。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
548 3 4855 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／「海線首間Costco」落腳台中精機舊廠　盧秀燕證實
濱崎步哭了！　「無人演唱會」內幕曝：她低頭求大家
坑上百醫師、企業家20億！　美魔女人妻副會長曝光
快訊／9-10月統一發票誕生11名千萬富翁！　64元買食物就
獨／多人願出律師費！　送電鍋清潔員一句話婉拒
翁曉玲提案「貪污5萬不罰」　法界轟天兵：以後都收賄49999
才開4年！「成吉思汗」高雄館房東開價4.8億售
快訊／國10嚴重車禍！大小車連環撞傷亡不明

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

藍側翼瘋傳「高市早苗承認台灣屬於中國」　綠還原原話打臉

中國氣炸！川普簽台灣保證落實法案　外交部嗆：無權干預、暴露霸權

認國民黨遭美國「關切」　牛煦庭：我們從沒有反對國防預算增加

黃國昌突貼柯文哲合照喊「我準備好了」　網酸：準備好一起進土城

翁曉玲提案「貪污5萬不罰」　法界轟天兵、以後公務員都收賄49999

停砍公教年金修法今協商！　翁曉玲：最快12/12院會表決完成三讀

輝達晶片該賣中國？　賴清德舉2000年案例：當年若去就沒今天台灣

賴清德：中國經濟非常不好　習近平不該擴張領土！應把人民顧好

高市早苗理解尊重中國立場　矢板明夫「外交魔法咒語」翻白話文

首談2028大選　盧秀燕：第4次政黨輪替非壞事

許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！

川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

川普「偷打瞌睡」畫面曝！　主持內閣會議頻頻閉眼癱坐

依依樂觀曝從未想過「納豆不會康復」！　不嫌棄「摸他排泄物」：只要他在就好

台中死亡車禍！女騎士遭聯結車撞倒「爆頭」輾斃　驚悚瞬間曝

藍側翼瘋傳「高市早苗承認台灣屬於中國」　綠還原原話打臉

中國氣炸！川普簽台灣保證落實法案　外交部嗆：無權干預、暴露霸權

認國民黨遭美國「關切」　牛煦庭：我們從沒有反對國防預算增加

黃國昌突貼柯文哲合照喊「我準備好了」　網酸：準備好一起進土城

翁曉玲提案「貪污5萬不罰」　法界轟天兵、以後公務員都收賄49999

停砍公教年金修法今協商！　翁曉玲：最快12/12院會表決完成三讀

輝達晶片該賣中國？　賴清德舉2000年案例：當年若去就沒今天台灣

賴清德：中國經濟非常不好　習近平不該擴張領土！應把人民顧好

高市早苗理解尊重中國立場　矢板明夫「外交魔法咒語」翻白話文

首談2028大選　盧秀燕：第4次政黨輪替非壞事

快訊／苗栗某中學16天2女學生墜樓亡　高二生失聯被發現陳屍校園

2026年不用再補班！3天以上連假「有9個」　上班族：痛苦日子掰了

LINE Pay Money上線1活動！他「爽賺300塊」：謝謝各家銀行

陳玄力擁有鏡頭喜歡的臉　「明華園三代」坦承容貌焦慮

快訊／台中「海線首間Costco」將落腳台中精機舊廠　盧秀燕證實

明天3地降雨機率增　下周又有冷空氣接力

被當詐團人頭戶　她靠「17分鐘通話」自證獲判無罪

藍側翼瘋傳「高市早苗承認台灣屬於中國」　綠還原原話打臉

光芒700萬簽穆林斯補強中外野　外野人滿為患恐啟動交易潮

颱風干擾仍不減進度　台9線馬太鞍溪鋼便橋預計明年1月底搶通

Joeman道歉：斯咪媽say　李多慧怒瞪「那是日文！」

政治熱門新聞

「小草女神」宣布選議員！　網讚人如其名：咪咪說的都對

國民黨智庫大換血　陳冲、李鴻源確定接任副董

爆「2026、2028有8人要被抓」　郭正亮：縣市長、立委都有

高市早苗理解尊重中國立場　矢板明夫：外交魔法咒語

國民黨新人事！連勝武接KMT studio召集人　萬美玲任婦女部主任

賴清德：中國經濟非常不好　習近平不該擴張領土！應把人民顧好

嗆給中共執政遭廢居留！中配火速離職華碩

賴清德《紐時》提「侵台時間」8字原則　支持台積電到美日歐

2026新北市長選戰　李四川表態「參加初選」

李有宜退黨傳入藍營　民眾黨高層分析：操作非常「精妙」

藍白通過公投綁大選　賴清德今公布＋批示「曾造成投開票失序」

盧秀燕：第4次政黨輪替非壞事

「高市早苗大麻煩來了」　邱毅：萬箭穿心很慘的

翁曉玲提案「貪污5萬不罰」　法界轟天兵、以後公務員都收賄49999

更多熱門

相關新聞

停砍公教年金修法今協商！　翁曉玲：最快12/12院會表決完成三讀

停砍公教年金修法今協商！　翁曉玲：最快12/12院會表決完成三讀

立法院司法委員會今（4日）將針對攸關停砍公教退休金的「公務人員退休資遣撫卹法修正草案」進行協商。今日召委、國民黨立委翁曉玲在臉書上表示，這次修法重點包含，退休金所得替代率自113年或114年停止逐年遞減、退休金按消費者物價指數CPI累計成長率調整。今日協商後，最快會在12月12日之後，就可在院會表決、完成三讀。

盧秀燕：第4次政黨輪替非壞事

盧秀燕：第4次政黨輪替非壞事

不遵憲法「引入戰爭」　就是背叛台灣

不遵憲法「引入戰爭」　就是背叛台灣

藍營批賴清德唱和「習近平版」九二共識　綠：2個版本也能叫共識？

藍營批賴清德唱和「習近平版」九二共識　綠：2個版本也能叫共識？

傳退黨後回藍營　李有宜發聲：沒政黨接洽、不需做莫須有政治操作

傳退黨後回藍營　李有宜發聲：沒政黨接洽、不需做莫須有政治操作

關鍵字：

貪污案法律爭議微罪不舉翁曉玲清潔隊員國民黨

讀者迴響

熱門新聞

國一南下凌晨嚴重車禍！傷亡不明

男殺妻家3人判死　律師轟一審審判長

高雄女「打高爾夫」混入頂流社交圈　吸金20億潛逃

20多家倒光！網紅手搖飲「官方FB也刪了」　網嘆超慘

陸劇男神漲粉170萬！合作「小章子怡」梳化時間比她長

濱崎步御用美容師反擊　打臉「0人開唱假消息」

台中已婚男出軌女同事　約吃早餐變性愛

婚宴包3600！新人嗆「妳包太少」一桌3萬起跳　全場噴

男客吃黑輪包包掉出衝鋒槍全場凍結

1招「最快知道情侶合不合」　苦主秒分手：真的太準

男生過40歲不想愛愛！　「10症狀中3」要看泌尿科了

濱崎步上海「對0人觀眾席開唱」遭指是假消息　霸氣發聲

「小草女神」宣布選議員！　網讚人如其名：咪咪說的都對

工程師「帶薪如廁」慘了　辯長痔瘡遭打臉

一堆家長崩潰！小孩「吃4類藥」變很歡　藥師全說了

更多

最夯影音

更多
許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！

許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！
川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面