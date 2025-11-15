恐怖準後母！球棒打手刀割腿虐待6歲童　僥倖逃過「剴剴條款」

▲台中傳出虐兒案，檢方近日起訴犯嫌李女，但案件不適用「剴剴條款」，圖為剴剴案凱道集會活動。（圖／記者林敬旻攝）



記者許權毅／台中報導

台中市今年1月發生虐童案，一名李女照顧林姓男友與另女所生的6歲兒童，竟持鐵製球棒毆打林童，甚至用美工刀割手臂、扯髮，還把孩子眼睛打成熊貓眼。檢方近日偵結依害幼童發育等罪起訴李女，本案因事發時間點在《剴剴條款》前，而不適用加重其刑二分之一的新規定。

檢警追查，李女為一名林男的女友，早在2018年，林男曾與一名女子生下林童，直到去年10月，林男與李女交往同居，李女開始接手照顧林童，一家人居住在台中市太平區，李女也是林童主要照顧者。

不料，李女在照顧期間卻施虐，先拿鐵製棒球棍毆打林童腳背、手背以及肩膀，又拿美工刀割傷林童左手手臂，並出拳毆打孩子眼睛，或是扯髮、衣架毆打，導致孩子身心嚴重受傷受創。

今年1月15日，林家人發現此事報警，馬上將孩子送至醫院檢查治療，發現林童受有頭部、下背挫傷、右腳挫傷伴隨腫脹、雙眼黑眼圈、左眼周瘀傷、左眼結膜下出血、右眼瘀傷等傷害，立即由檢警介入偵辦。

林童說，曾經被李女拿打火機燒腳底、後背，不過檢方仔細追查後，並未發現有燙傷痕跡，也無積極事證可證明此事，難以認定此犯行。

李女則坦承，有打過孩子臉頰到瘀青，並且持「不求人」按摩器具打林童手腳，但否認其餘虐童行為。李女辯稱，孩子眼睛傷勢是自己跌倒撞到桌子，手部割傷是自己使用剪刀剪餅乾造成，頭髮稀疏也是「不洗澡」導致落髮，至於有燙傷，可能是自己拿打火機玩，看到不會制止。

中檢認定，李女所犯是修正前刑法第286條第1項、第5項之妨害幼童發育罪、兒少法以及故意對兒童傷害罪。

也就是說，本案不適用《剴剴條款》，無法依對未滿7歲兒童犯案，加重其刑二分之一。主因在本案事發點在今年1月，刑法286條在今年8月修正施行，依「從舊從輕」原則，舊法對李女較有利，依法應以舊規論處。