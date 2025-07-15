台中女6m高墜落...爆炸性骨折險癱　醫用「千斤頂」恢復神經功能

▲劉女從6公尺高墜落，結果第二及第四腰椎出現爆炸性骨折，緊急送醫開刀治療。（圖／烏日林新醫院提供）



記者游瓊華／台中報導

台中一名51歲劉姓婦人日前不慎從自家約6公尺高處墜落，當場重摔至地面，被緊急送至烏日林新醫院，檢查發現其全身多處嚴重骨折，之後出現下半身麻痺、甚至無法控制大小便等情況，險些癱瘓，所幸經過骨科醫師緊急施行「微創脊椎千斤頂復位手術」治療，成功解除脊髓壓迫恢復神經功能，劉女在手術三個月內奇蹟般恢復行走能力。

烏日林新醫院骨科主任謝博欽表示，電腦斷層檢查顯示，病患第二及第四腰椎出現爆炸性骨折，且椎骨碎片擠壓脊椎孔僅剩10%的空間，另外合併有右手腕橈骨骨折、左手肘脱臼合併橈骨頭骨折、左跟骨骨折、左骨盆恥骨骨折，傷勢極為嚴重。此外更有鋭物插入右臀部深達15公分的穿通傷，所幸未傷及肛門與膀胱。

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謝博欽指出，病患到院時只剩腳趾尚能活動，臨床上呈現「脊髓圓錐症候群合併馬尾症候群」，屬於不完全脊髓損傷，情況相當危急，若未把握黃金時間盡快進行手術，極有可能演變為永久性癱瘓。

▲謝博欽提醒，脊椎爆炸性骨折極易造成脊髓損傷，如果沒有造成完全性癱瘓，應積極爭取黃金治療時間並選擇合適的手術方式，仍有高度恢復機會。（圖／烏日林新醫院提供）

經過評估後，病患接受新式「微創脊椎千斤頂復位手術」，藉由千斤頂兩片葉片撐開塌陷的椎體並灌入骨水泥，不僅可強力支撐塌陷椎體，並間接將壓迫神經的骨頭碎片復位，相較於傳統鋼釘固定手術，不僅保留脊椎及腰部的活動度，也大幅減少術後疼痛與康復時間。

謝博欽提到，劉姓婦人共於第二及第四腰椎放置4支千斤頂，單支可有100公斤的支撐力，千斤頂單支手術傷口僅1公分，出血量不到10C.C.，每節椎體放置2支便具有高達200公斤向上撐開的力量。同時也接續進行右腕，左肘骨折及臀部傷口手術，隔天就能立即進行復健訓練。而劉女也積極復健，術後一個月就能使用助行器練習走路，且能正常大小便，三個月後完全恢復。