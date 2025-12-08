嘉義三和派出所新辦公廳舍動土　預計116年完工

▲嘉義縣警察局中埔分局三和派出所辦公廳舍新建工程 。（示意圖／嘉義縣警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣警察局中埔分局三和派出所辦公廳舍新建工程，於114年12月8日上午在嘉義縣中埔鄉下六段公舘小段398-16、398-26及445地號(中華路與和興路口)舉行動土典禮，典禮由縣長翁章梁、嘉義縣議會議長張明達及警察局局長李權哲等人主持祭祀與動土儀式，祈求新建工程能圓滿順利竣工。

▲縣長翁章梁、嘉義縣議會議長張明達及警察局局長李權哲等人主持祭祀與動土儀式 。（圖／記者翁伊森攝）

三和派出所於94年1月1日成立，目前租用2棟民宅供作辦公使用，現有辦公廳舍空間狹窄不敷使用，且無腹地可供洽公民眾及員警停放車輛，為提升警察服務效能，改善員警辦公休憩環境，以及公館產業園區成立後治安、交通等需求，經評估向台灣糖業有限公司協議價購土地供作興建派出所用地，因土地屬都市計畫區農業用地，須變更為機關用地，113年5月以新臺幣（以下同）3,723萬3,601元完成協議價購，並編列工程經費1億元，興建地上3層辦公廳舍，總樓地板面積1,334.8平方公尺（約404坪），由荃聖營造有限公司與德通機電工程有限公司以8,594萬4,159元共同承攬，預計116年3月竣工進駐，除可改善員警辦公執勤環境外，並將有效因應多元化生活圈之治安維護需求，提升為民服務效能。