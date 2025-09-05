21天女嬰染RSV狂咳嘔吐！傳染力強1次可傳3人　醫：無特效藥

▲▼醫師賴永清（右）表示，RSV傳染力強無特效藥。（圖／烏日林新醫院提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中一名女嬰出生才21天出現嚴重咳嗽、嘔吐、食慾不振等症狀，家屬緊急送醫，烏日林新醫院經快篩確認感染呼吸道融合病毒（RSV），小兒科賴永清醫師表示，RSV具有高度傳播力，透過飛沫或接觸傳播一次可傳3個人，由於症狀與感冒類似常常疏忽，目前沒有特效藥，主要是支持性治療，女嬰已於2週後順利出院。



賴永清表示，RSV症狀與感冒類似，例如咳嗽、流鼻涕、發燒等，病程來得又快又猛，從感染到重症往往只需3到5天，其中高達30%～40%會惡化至嚴重下呼吸道感染，以往好發在冬季，現在幾乎一年四季都有可能發生。

新生兒因感染RSV而住院情況，最常發生在出生後6個月內，出生2個月內為高峰期，高風險族群為早產兒、先天性心臟病兒童，以及免疫力較弱的寶寶，此外，RSV是5歲以下嬰幼兒最常見的呼吸道感染源，約有68%的嬰幼兒在1歲前曾經感染RSV，2歲前多達97%都曾感染過RSV。

賴永清呼籲家長，若新生兒出現咳嗽、喘鳴、呼吸急促、食慾降低或活動力下降等症狀，應立即就醫避免演變至重症，一旦感染RSV容易引發嚴重併發症，家長務必隨時注意自身健康狀況，避免將病毒傳染給抵抗力較差的嬰幼兒。



目前沒有專門治療RSV的特效藥，主要是支持性治療，幫助緩解症狀。美國疾病管制與預防中心（CDC）建議，為降低RSV對嬰幼兒造成的威脅，孕婦可透過接種RSV疫苗，或在嬰幼兒出生後施打RSV單株抗體，及早預防以避免重症發生。