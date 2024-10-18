詭異逆撞公車！長期照顧受傷母...孝子打零工返家慘死街頭

記者鄧木卿／台中報導

台中市烏日區昨（17）天下午2點50分發生一起離奇車禍，52歲洪姓機車男騎士行經中山路三段時，突然從巷口竄出，逆向撞上一輛中鹿客運，公車擋風玻璃被撞出大片蜘蛛網，洪男遭捲入車底，送醫急救不治。洪男妹妹表示，哥哥白天在工地打工，晚上回家照顧曾被公車撞傷的媽媽，最近表現沒有異常，不知為何提早離開工地，只能感嘆「時也，運也，命也」。

▲▼機車騎士詭異逆撞公車亡，家屬不解為何逆向，感嘆「時也運也命也」。（圖／民眾提供，下同）

警方調查，洪男騎乘機車從中山路三段一處巷口衝出，左轉逆向撞上28歲許姓司機駕駛的中鹿客運，機車零件散落路面，洪男倒地不起，當場無生命跡象被送往烏日林新醫院搶救，左上臂大撕裂傷，雙手腕變形，胸部腹部擦傷，但仍宣告不治。

許男當時車速不快，看到前方衝來1輛機車，曾試圖切到內側車道，但仍然閃避不及，撞到人後，嚇得走下車，一臉慘白，警方表示，許男沒有酒精反應，將追究公車司機過失致死刑責。

洪男妹妹表示，哥哥為了方便照顧，和媽媽同住，白天四處到工地打零工，晚上回家和媽媽、侄子們一起吃飯，下午還跟家人說晚上要吃羊肉爐，事發當時，應該還在工地上班才對，不知為何提早離開，更不知為何逆向，精神狀態也很好，沒有異常，只能感嘆「時也，運也，命也」。