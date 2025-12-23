　
社會 社會焦點 保障人權

2天前才修過！高雄時代大道路面下陷　害騎士自摔慘縫12針

▲▼高雄時代大道「路面下陷」！害騎士自摔慘縫12針　市府道歉喊究責。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄時代大道「路面下陷」！害騎士自摔慘縫12針。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名23歲蘇姓男子日前騎機車行經前鎮區時代大道時，因「路面下陷」自摔，送醫後慘縫12針，友人在網路控訴，該處前2天才修過，居然又塌陷，質疑工程是否有重大缺陷。對此，高雄市水利局致歉表示，已責請施工單位開蓋檢視推進坑狀況並釐清原因，若有施工疏失將追究責任。

這起自摔事故發生在22日12時許，據了解，23歲蘇姓男子騎機車由西向東沿時代大道行駛，疑因路面下陷，導致自摔，手腳頭臉部等處受傷，經119救護人員到場協助送醫，治療後無生命危險。

蘇男友人在社群平台Threads上發文控訴，朋友在高雄時代大道摔車，原本聽到車禍自摔，但沒有想到居然是因為這種路面摔車，而且聽說這條路前兩天才修過，然後又塌陷了。

▲▼高雄時代大道「路面下陷」！害騎士自摔慘縫12針　市府道歉喊究責。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄時代大道「路面下陷」！害騎士自摔慘縫12針。（圖／記者賴文萱翻攝）

友人質疑，相關負責的單位是怎麼施作相關工程的，是不是工程上有什麼重大缺陷還是偷工減料，朋友前後總共縫了12針，除了國賠是不是該有相關的負責人員出來致歉，並承認工程設計上是否有缺陷？

友人強調，還好朋友是正常車速騎車，也有佩戴安全帽，這種深度的坑洞真的令人感到非常不可思議，只要車速高一點或是交通流量高峰時，造成的傷害是我們都不敢想像的！

▲▼高雄時代大道「路面下陷」！害騎士自摔慘縫12針　市府道歉喊究責。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲水利局證實推進坑旁路面出現下陷情形，相關人員及機具均已進駐處理。（圖／記者賴文萱翻攝）

對此，工程單位高雄市水利局表示，經查為推進坑旁路面出現下陷情形，現場已完成交通維持措施，並由義交到場協助指揮交通，相關人員及機具均已進駐。

水利局已責請施工單位立即處理，現正開蓋檢視坑內狀況並進行必要開挖與修復；同時對於事件造成民眾受傷表達關切與歉意，後續將釐清原因，如有施工疏失，將依規定追究責任，以確保用路安全。

12/21 全台詐欺最新數據

351 1 6005 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／余家昶確定入祀忠烈祠！
國中割頸案「乾哥」判12年　死者父：出獄後我第1個被殺
快訊／張文父母下跪道歉！
南西誠品堆滿花　白衣騎士姊姊心碎卡片：社會病態
余家昶母「不怨張文」　展大愛喊：和他父母沒關係
宵夜吃到「刀片饅頭」！店家不認帳　衛生局出手了

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

跨年維安升級！高雄重兵部署1200警力　今實地兵棋演練

快訊／2歲孩右腳骨碎！新北夫妻騎車載兒...撞違停車3人噴飛

快訊／英勇肉身擋刀亡！　英雄余家昶確定入祀忠烈祠

國中割頸案兇手二審輕判　死者父憂沒幾年就出獄：我第1個被殺

防貪、防弊、防詐一起來　士檢邀政風單位交流：深化檢廉合作

快訊／張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

74歲婦違規穿越馬路…遭70歲女駕駛撞倒翻滾！痛到爬不起來

慘案第5天南西誠品仍堆滿花　白衣騎士姊姊心碎留字：社會病態

兒擋刀喪命！余家昶母不怨張文　展大愛喊：和他父母沒關係

桃園女駕駛商場地下室暴衝！家樂福玻璃門全碎　巨大聲響嚇人

楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心

陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

英雄余家昶正面曝光！母悲曝「3歲陪父忠烈祠上班」：個性勇敢耿直

張文最後一餐「千元大鈔買豆漿」！獨坐超商10分鐘　雙手交疊沉思

朋友拜託顧貓「很兇很流氓」　結果牠黏TT狂蹭猛聞超撒嬌

22歲男變裝日本浪人！背武士刀環島行走九份　遊客恐慌急報警

九州洗錢438億開庭「破百人到場」　百億賭王+美女董座都來了

苓雅清潔隊舊址變身28樓住宅　隆大投資55億拚2032完工

苓雅清潔隊舊址變身28樓住宅　隆大投資55億拚2032完工

高雄市推動大眾運輸導向開發（TOD）再添新案。高雄環保局苓雅清潔隊機關辦公室舊址公辦都市更新案，隆大（5519）得標後，23日與高市府完成簽約，將投資55.67億元，規劃興建3棟住宅大樓，整體開發規模預估約1.7萬坪，最快2032年完工，開賣時間未定。

無煞車追撞片！20歲男開到睡著害騎士噴飛

無煞車追撞片！20歲男開到睡著害騎士噴飛

「中國版星巴克」熄燈　農16旗艦店開價1.8億賣

「中國版星巴克」熄燈　農16旗艦店開價1.8億賣

53歲無業媽寶男被斷金援　與母大吵疑縱火燒屋

53歲無業媽寶男被斷金援　與母大吵疑縱火燒屋

疑想吃霸王餐未果　奧客把豬血湯闆娘打到腦震盪

疑想吃霸王餐未果　奧客把豬血湯闆娘打到腦震盪

