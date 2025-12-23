2天前才修過！高雄時代大道路面下陷　害騎士自摔慘縫12針

▲高雄時代大道「路面下陷」！害騎士自摔慘縫12針。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名23歲蘇姓男子日前騎機車行經前鎮區時代大道時，因「路面下陷」自摔，送醫後慘縫12針，友人在網路控訴，該處前2天才修過，居然又塌陷，質疑工程是否有重大缺陷。對此，高雄市水利局致歉表示，已責請施工單位開蓋檢視推進坑狀況並釐清原因，若有施工疏失將追究責任。

這起自摔事故發生在22日12時許，據了解，23歲蘇姓男子騎機車由西向東沿時代大道行駛，疑因路面下陷，導致自摔，手腳頭臉部等處受傷，經119救護人員到場協助送醫，治療後無生命危險。

蘇男友人在社群平台Threads上發文控訴，朋友在高雄時代大道摔車，原本聽到車禍自摔，但沒有想到居然是因為這種路面摔車，而且聽說這條路前兩天才修過，然後又塌陷了。

▲高雄時代大道「路面下陷」！害騎士自摔慘縫12針。（圖／記者賴文萱翻攝）

友人質疑，相關負責的單位是怎麼施作相關工程的，是不是工程上有什麼重大缺陷還是偷工減料，朋友前後總共縫了12針，除了國賠是不是該有相關的負責人員出來致歉，並承認工程設計上是否有缺陷？

友人強調，還好朋友是正常車速騎車，也有佩戴安全帽，這種深度的坑洞真的令人感到非常不可思議，只要車速高一點或是交通流量高峰時，造成的傷害是我們都不敢想像的！

▲水利局證實推進坑旁路面出現下陷情形，相關人員及機具均已進駐處理。（圖／記者賴文萱翻攝）

對此，工程單位高雄市水利局表示，經查為推進坑旁路面出現下陷情形，現場已完成交通維持措施，並由義交到場協助指揮交通，相關人員及機具均已進駐。

水利局已責請施工單位立即處理，現正開蓋檢視坑內狀況並進行必要開挖與修復；同時對於事件造成民眾受傷表達關切與歉意，後續將釐清原因，如有施工疏失，將依規定追究責任，以確保用路安全。