地方 地方焦點

18米深海百日熟成　金門酒廠推限量「海藏高粱」登場

記者林東良／台南報導

高粱酒進軍深海熟成市場！金門酒廠16日攜手味丹企業，在台南安平遊艇俱樂部推出「戰酒黑金龍特窖陳高7年醇 海藏特仕版」，這批酒沉入18米深海熟成100天，再重返陸地，每瓶都帶有獨一無二的「海洋簽名」，限量2000組，售罄就得再等一年。

金門酒廠董事長吳昆璋表示，特窖陳高嚴選具陳化潛力的金城廠老酒，以天然純糧固態發酵釀造，置於恆溫恆濕的花崗岩坑道中，以陶甕熟成3年千日以上才裝瓶，再調入窖藏5至10年酒齡的黑金剛陳高，造就酒體的完美平衡。

現場完整揭露海藏酒的紀實及形象影片，特窖陳高經專屬航程送抵台灣海域，下沉至海底海藏百日，歷經洋流律動、壓力與溫差作用，展現獨特的海洋熟成效果，造就獨特的圓潤口感與複合香氣。不同於傳統窖藏，海藏酒在瓶身上自然生成藤壺、海藻等痕跡，每一瓶皆有獨一無二的「海洋簽名」，具有高度辨識度與收藏價值。

「陳香天成，奔放花果香與陳高的醇厚交織，酒精度高卻入口柔順，口感飽滿厚實，層層展現陳年的深度與細膩，尾韻悠長，回味無窮」金門酒廠首席品酒師暨酒體設計師呂宜儒指出，特窖陳高底子很棒，在完成基礎3年窖藏後，從裝瓶至今又歷經4年陳化；額外的時光沉澱，使酒體更加圓潤成熟，香氣結構更趨完整，展現出更深邃的層次與醇順。

高粱酒專家「小亨利老師」現場帶領盲飲，特窖陳高酒體飽滿、陳香優雅，本身已極具水準，而海藏特仕版則展現出更柔和的口感與多層次餘韻，入口先感受到濃郁的穀物香與木質調，再緩緩釋放出海洋氣息，尾韻悠長而富含礦石般的清新感，展現前所未有的熟成魅力，在時間與海藏雙重熟成下，酒質厚實圓融，帶來細膩優雅的平衡感。外觀也因藤壺、貝類等自然印記而獨具特色，每瓶皆是唯一。

因海底熟成需特殊環境與時間條件，每次下海數量有限，本批次採限量發行2000組，售罄就要再等一年。「戰酒黑金龍特窖陳高7年醇 海藏特仕版」每盒建議售價5900元，將於全台全家便利商店及鑫羿文創等通路同步販售。

關鍵字：

深海金門酒廠海藏高粱

