苗栗砲轟中央「不補助新建校舍」　教育部：財劃法後地方要自編

苗栗縣長鍾東錦批評教育部以財劃法為由，不再補助新建教室經費，可能影響縣內已規劃校舍工程。教育部今（6日）指出，已補助苗栗1.77億元增建20間教室工程，但從115年度起，受財劃法影響，地方政府財源充裕，若新（增）建學校、校舍，建請地方政府通盤評估其必要性與可行性，並逐年納入地方預算辦理。

鍾東錦昨指出，接獲教育部公文，以財劃法為由後續不再補助新建教室經費，可能使縣內部分已規劃校舍工程「前途未卜」，並直言「看到公文嚇了一跳，也非常火大」，也引發外界關注。

對此，教育部澄清，教育部經行政院核定推動「新興人口成長區公立高級中等以下學校校舍新（增）建工程計畫」，已補助6個縣市辦理校舍新（增）建工程，總經費約41.05億元。該計畫已在114年12月31日屆期，其中教育部全額補助苗栗縣辦理頭份國中增建20間教室工程，補助經費約1.77億元。

不過，教育部指出，根據地方制度法規定，國民教育屬地方自治事項，地方政府可就轄內學校的設置、校舍修建及相關資源分配進行處理。且從115年度，配合財政收支劃分法修正發布，中央與地方間財政結構已有調整，地方政府整體財源相對充裕。

教育部強調，有關新（增）建學校、校舍，建請地方政府依區域人口發展、學校量能及教育資源配置情形，通盤評估其必要性與可行性，並逐年納入地方預算辦理。至校舍興建完成後之教學設備需求，教育部將視年度預算獲配情形，持續與地方政府合作，共同協助學校完善相關設備。