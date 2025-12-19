彰化又見「青蛙哥」馬路中央蛙跳還倒退嚕　駕駛嚇壞急閃

▲彰化市又出現有男子在大馬路青蛙跳。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

行人本應走行人穿越道，但彰化市街頭卻有人將大馬路當成「個人體能訓練場」！繼上月出現一名短褲哥在路邊做「青蛙跳」的離奇事件後，昨(18日)中午又有一名男子無視來往車流，在車水馬龍的路口公然以「青蛙跳」方式穿越馬路，甚至「倒退嚕」行走，危險行徑全被錄下，影片曝光後引發網友齊聲撻伐。警方已主動介入調查，將依法開罰。

事件發生在12月18日上午11時17分左右，地點位於彰化市中山路與仁愛路口。根據網路流傳畫面，該名男子先是「倒退嚕」緩慢走向道路中央，隨後在車道上當場蹲下，以青蛙跳方式朝對向跳了兩次，接著又繼續倒退行走，全程悠哉無視週遭車流。許多駕駛人見狀嚇得連忙減速、閃避，深怕撞上這位突如其來的「馬路蛙王」。

▲男子在大馬路倒退嚕後又青蛙跳。（圖／民眾提供）

彰化警方表示，雖然當時未接獲民眾現場報案，但從畫面中可見行為已明顯危害交通安全，將主動追查該名男子身分，並依《道路交通管理處罰條例》第78條規定，對行人「在道路上奔跑、嬉戲」等危險行為開罰，最高可處新台幣500元罰鍰。至於這名男子與11月24日在彰化市旭光路青蛙跳的男子是否為同一下，警方表示有待進一步調查。

民眾得知又有人不要命的在大馬路上青蛙跳，紛紛砲轟為何不去公園或學校操場，「簡直是玩命，不要出來害人」也有人怒諷「是在玩真人版『青蛙過馬路』遊戲嗎？」多數網友認為，這種行為不僅拿自己生命開玩笑，更嚴重影響其他用路人的安全，呼籲警方嚴正執法。

警方呼籲民眾，道路非遊戲場，任何突兀、危險的舉動都可能造成瞬間的交通意外，用路人應遵守規則，保護自身與他人的安全，切勿為了一時興起或吸引關注而做出魯莽行為。

▲彰化市11月間出現一名男子在大馬路青蛙跳。（圖／民眾提供）