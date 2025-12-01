超商地瓜「她減肥連皮一起吃」嚇傻旁人　網曝1狀況：不敢吃了

▲許多人吃地瓜都喜歡連皮一起吃。（示意圖／記者周宸亘攝）



網搜小組／劉維榛報導

「地瓜皮」膳食纖維含量比地瓜肉高，更富含植化素、維生素。一名妹子透露，某次吃地瓜時，友人驚呼「妳怎麼沒剝皮？」讓她錯愕以為地瓜皮不能吃。文章曝光後，釣出超商員工解釋，地瓜皆清洗過可安心食用；但也有人直言，「看過徒手挑地瓜的人，就不敢連皮吃了」。

一名女網友在Threads表示，最近她實施飲食控制，過著吃地瓜配雞胸肉、茶葉蛋的日子，怎料她一如往常在吃地瓜時，一旁的友人露出驚訝表情問話「為什麼吃地瓜不剝皮？」當下原PO錯愕解釋，她以為可以連皮一起吃下肚。

對此，原PO進一步說道，全家超商烤地瓜外皮比較粗，她才會把皮剝掉，反觀小7的蒸地瓜就會連皮一起吃，「怎麼辦，是很可怕嗎？」

文章曝光後，許多人也連皮一起吃，「有洗乾淨的話是可以吃的，跟蘋果皮差不多吧」、「我地瓜一律都連皮一起吃耶，尤其全家的皮烤的香香的很好吃（比較粗的部分我會剝掉）」、「以前有陣子會吃皮，後來發現太容易脹氣，去皮就沒事了 從此都會去皮」、「地瓜皮比地瓜本身還營養，從小都連皮吃」、「吃地瓜皮有韌性跟鬆軟的地瓜肉，一起咬才是真正的口感」。

還有人笑稱，「我奇異果、地瓜馬鈴薯都連皮吃」「吃奇異果不去皮才是狠人」、「我蘋果、粗皮水梨、奇異果、馬鈴薯、地瓜、南瓜都是連皮吃的」。

留言中，網友更熱心補充，「7-11的地瓜是洗好才送到門市的所以可以放心吃喔，前店員路過」、「7-11、全家的都可以連皮吃，蒸烤地瓜本來就有賣整袋冷凍的，我買過，是機器洗的，很乾淨；全家的我問過社區這裡的店長，她也說是機器洗的，可以放心吃」、「我以前在全家打工過，皮會洗乾淨，所以可以放心帶皮吃的」。

不過也有網友直言，便利商店開放挑選時難免有人徒手亂摸，就會有衛生的疑慮，「我以前也會連皮吃，直到有一次看到有人伸手去捏地瓜，我就再也不敢直接連皮吃了」、「我在便利商店看過徒手挑地瓜的人，之後就不敢連皮吃了」。

事實上，營養師簡鈺樺過去指出，一般民眾習慣吃地瓜時會去皮來食用，但其實地瓜皮含有豐富的營養素像是植化素、維生素和礦物質等，整顆食用可以得到更完整的營養素，在家中可以將地瓜確實洗淨煮熟後，帶皮吃營養更加分。

不過簡鈺樺提醒，市售來源的地瓜，並非全部都適合帶皮食用，尤其是開放式烤或蒸的地瓜，如不確定來源與處理方式，還是一律以去皮食用為主。