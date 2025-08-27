大陸A股新「股王」！　寒武紀盤中價1464.98元一度擠下貴州茅台

▲大陸AI晶片研發大廠寒武紀。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸AI晶片龍頭股「寒武紀」今（27）日股價一度衝上1464.98元／股，盤中漲幅超10%，年內累計漲幅已逾120%，超越貴州茅台，躍居A股最高股價公司。貴州茅台股價則下跌超2%，盤中最低探至1460元／股，自2006年左右開始霸榜，迄今約10年的「股王」寶座受到寒武紀強力挑戰。

▲寒武紀創辦人陳天石。（圖／CFP）

《澎湃新聞》報導，截至發稿時，寒武紀摸高至1464.98元／股，漲超10%，年內的漲幅已超120%。與此同時，貴州茅台盤中跌超1%，截至發稿時盤中最低探至1460元／股，今年來在大盤上漲下則逆勢下挫超2%。

寒武紀昨（26）日晚間公佈半年報，上半年營收28.8億元（人民幣，下同），同比大增4347.82%；歸屬上市公司股東的淨利潤10.38億元，扣非淨利潤9.12億元，均實現轉虧為盈。單看第二季度，公司營收達17.7億元，同比飆升44倍，環比增長59.19%；淨利潤6.83億元，同比增長3.24倍，環比增長92%。

寒武紀公司表示，受惠於AI算力需求持續擴張，憑藉晶片產品的適配能力和技術合作，推動應用落地並帶動營收顯著增長。

至於資本市場則看好寒武紀後勢。高盛24日發布報告，將其12個月目標價上調至1835元，潛在漲幅達47.6%，並維持「買入」評級，理由是中國雲端資本支出增加、供應鏈多元化與公司研發投入擴大。中信證券亦認為，AI需求持續強勁，雲端與終端應用將接棒帶動半導體產業成長，中國廠商在未來AI產業鏈的受益程度將顯著提升。

公開資訊顯示，寒武紀成立於2016年，專注人工智慧晶片研發與創新，致力於打造人工智慧核心處理器。短短9年時間，該公司已從初創企業成長為A股新「股王」，市場對其未來發展高度關注。