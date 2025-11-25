　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

屏東男欠國庫21萬　執行署出招「查封+扣押」！家屬一次繳清

▲屏東執行分署人員執行示意圖。（圖／屏東執行分署提供）

▲屏東執行分署人員執行示意圖。（圖／屏東執行分署提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東一名男子長期欠繳ETC通行費等費，累計多達609筆案件、超過21萬元，陸續被多個機關移送至法務部行政執行署屏東分署。分署調查後發現該男子名下擁有車輛與房產，也有穩定收入，卻遲遲不繳。經查封警告與銀行扣押後，男子仍違反分期約定，最終在面臨房產強制查封壓力下，其家屬緊急到分署將欠款一次繳清。

這名男子因欠繳ETC通行費、交通罰鍰、停車費與112年度使用牌照稅、房屋稅，以及112年5月至113年6月之健保費等，合計高達609筆案件，自112年8月起陸續遭屏東縣政府財稅局、交通部高速公路局南區養護工程分局、交通部公路局高雄區監理所屏東監理站、新北市政府交通局、臺北市停車管理工程處、衛生福利部中央健康保險署等機關移送至法務部行政執行署屏東分署(下稱屏東分署)執行，歷年累計滯欠金額逾21萬元。

屏東分署受理後立即展開全面財產調查，發現義務人名下車房俱備並有穩定正常工作，顯然具備履行公法上義務之資力。鑑於該案絕大多數欠款均與車輛行駛有關，執行同仁即刻採取行動，發函要求義務人到場說明並提供車輛查封，同時對其銀行存款實施扣押命令。義務人驚覺事態嚴重，主動聯繫分署。除說明車輛實際多由弟媳使用之外，也依循分署「關懷民眾」之核心價值，以收入不足一次清償為由，申請辦理分期繳納，並獲分署同意。

然而，義務人竟未如期繳納分期款項，違反其承諾。為維護公權力並貫徹「依法行政」之原則，執行同仁立即以電話聯繫義務人，嚴正警告將啟動對其名下房產的強制查封程序。此一堅決態度成功讓義務人重視債務問題，其家屬隨即趕至分署，一次繳清所有滯欠款項。執行同仁於款項繳清後，當場告知家屬應轉知義務人，應確實遵守交通規則，切勿重蹈覆轍。

屏東分署表示，政府施政首重「五打七安」政策，在維護社會安定與公義方面不遺餘力，為嚴打黑金槍毒詐等重大犯罪，保障民眾治安、食安、道安、工安、校安、居安、資安等，分署將持續秉持「依法行政、公正執行、關懷民眾」之核心價值，展現政府堅定執法、守護社會安定與公義的決心。如因經濟困難無法一次繳清，應儘速向分署提出申請，並在獲准後確實遵守分期繳納承諾，以免財產遭強制執行，影響個人生活與信用。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
419 1 5747 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
電支大魔王來了！　LINE Pay勁揚逾6％
3高中生「性侵殺害」女軍人　北韓下令：立即處決
祈錦鈅爆婚變！苦撐1年「是時候告別了」
快訊／台股勁揚大漲！　站上2萬7
快訊／開車到幼兒園接小孩！台中男突昏倒宣告不治
中國客沒了！北海道「幾乎沒影響」　業者笑回：台灣人很多
「肉償抵餐」台女網紅要被踢出紐約豪宅！　將原形畢露

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

南投角頭「瘋寬」亡！曾用老虎鉗剪人手指　派比特犬攻擊討債人

苗栗警也上網拍「12米高電信鐵塔」　底標5000元...關鍵原因曝

彰化街頭驚現搞怪男「青蛙跳過馬路」練體能　網驚：玩命嗎？

國3凌晨聯結車翻覆「封閉交流道」　海量拖吊車5hrs才排除

屏東男欠國庫21萬　執行署出招「查封+扣押」！家屬一次繳清

快訊／開車到幼兒園接小孩！台中男突昏倒失去心跳　搶救無效亡

爭績效獎金併入工資！台水4退休員工求償230萬　吞敗理由曝光

遇國道塞車…外國男「下車站路肩跳舞」！後車傻眼：不要命這樣玩

人妻劈腿2男！　小王「71歲老翁」強到她腿軟

廈門「猝死台男」過往起底！　兒拒認屍友揭內幕

子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD

TWICE高雄開唱創5億觀光產值　陳其邁預告：明年世運檔期已全滿

反擊酸民「球員教練欠你嗎？」　蔡其昌：身為球迷應多給鼓勵

伍佰cue歌迷「波浪舞」堅持親自示範　唱完急趕大家回家：我下班了！XD

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

女星顏曉筠騎車遭撞影片曝！慘摔倒地滑行「被迫按下暫停鍵」

天琴颱風估將生成！再一波變天14℃最冷時間出爐

南投角頭「瘋寬」亡！曾用老虎鉗剪人手指　派比特犬攻擊討債人

苗栗警也上網拍「12米高電信鐵塔」　底標5000元...關鍵原因曝

彰化街頭驚現搞怪男「青蛙跳過馬路」練體能　網驚：玩命嗎？

國3凌晨聯結車翻覆「封閉交流道」　海量拖吊車5hrs才排除

屏東男欠國庫21萬　執行署出招「查封+扣押」！家屬一次繳清

快訊／開車到幼兒園接小孩！台中男突昏倒失去心跳　搶救無效亡

爭績效獎金併入工資！台水4退休員工求償230萬　吞敗理由曝光

遇國道塞車…外國男「下車站路肩跳舞」！後車傻眼：不要命這樣玩

人妻劈腿2男！　小王「71歲老翁」強到她腿軟

廈門「猝死台男」過往起底！　兒拒認屍友揭內幕

美國再制裁委內瑞拉！點名「1團體」列恐怖組織　加壓馬杜洛政權

南投角頭「瘋寬」亡！曾用老虎鉗剪人手指　派比特犬攻擊討債人

苗栗警也上網拍「12米高電信鐵塔」　底標5000元...關鍵原因曝

彰化街頭驚現搞怪男「青蛙跳過馬路」練體能　網驚：玩命嗎？

電支大魔王來了！　LINE Pay勁揚逾6％

陸國安部盯上遊戲圈　發文警示：境外遊戲將台灣從中國劃分出去

《吉伊卡哇》首度推出電影版！　人魚篇登上大銀幕＿上映時間曝光

國3凌晨聯結車翻覆「封閉交流道」　海量拖吊車5hrs才排除

屏東男欠國庫21萬　執行署出招「查封+扣押」！家屬一次繳清

祈錦鈅爆婚變！苦撐1年「是時候告別了」劃界線：人生終將沒有彼此

楊丞琳錄音一半突淚崩 「覺得自己不會唱歌」

社會熱門新聞

新北校園暴力！高三學長拖行學妹強剪髮

快訊／國道今晨事故　成立緊急應變小組

狗頭幫老大「瘋寬」自戕陳屍殯儀館後方

臺雅老董猝死曝光婚外情　手機驚爆天價金援小三

女密友「想維持床伴關係」美工刀刺人

57歲爸猝死廈門！兒拒認屍　友心疼曝真實為人

即／台中某飯店驚傳女墜12F　卡3樓欄杆

返美上課被拒載！台生槓上星宇航空

新北女遇假檢警被騙走8300萬　安全回報無人理才驚覺上當

恐怖貓園遭開罰　41隻品種貓將開放認養

獨／裝甲兵失聯第4天　家人衝谷關焦急等候

「我還是很緊」　學生媽狂追男師挨告跟騷

即／饗食天堂傳意外！高雄女倒地OHCA送醫

即／台中男子突昏倒撞車　無呼吸心跳

更多熱門

相關新聞

房屋被拍賣忘報房地合一稅　領走415萬秒被發現

房屋被拍賣忘報房地合一稅　領走415萬秒被發現

屏東一名男子名下房屋於112年間遭法院拍賣後，未在拍定人領取權利移轉證書次日起30日內申報房地合一稅，遭國稅局核定補稅與罰鍰共95萬多元，並因逾期未繳納而移送行政執行。屏東執行分署調查後發現，男子仍領回法院分配的415萬餘元，具備清償能力。經說明法令與後果後，他在妻子陪同下到分署表明願意分期償還，並先繳50萬元。

快訊／別再繳錢！4職業工會黑名單新出爐　勞保局暫拒給付

快訊／別再繳錢！4職業工會黑名單新出爐　勞保局暫拒給付

基隆男欠罰單10萬　車觸動「智慧扣車」秒查扣

基隆男欠罰單10萬　車觸動「智慧扣車」秒查扣

屏東限定！捐血1袋換草鴞玩偶

屏東限定！捐血1袋換草鴞玩偶

高雄甲仙驚現「堰塞湖」下游居民怕爆

高雄甲仙驚現「堰塞湖」下游居民怕爆

關鍵字：

ETC欠費房產查封屏東分署行政執行交通罰款

讀者迴響

熱門新聞

鴻海澄清：工業富聯訂單與展望未下調

新北校園暴力！高三學長拖行學妹強剪髮

快訊／南韓「國民爺爺」逝世　享耆壽91歲

快訊／國道今晨事故　成立緊急應變小組

「暴跌9℃」短袖變外套　2波變溫最低點曝

即／習近平晚間與川普通話

港台巨星齊聚台北世紀婚禮！新人超狂背景揭曉

「3皇3家」黯然搬離30年起家厝　舊址養蚊18個月降租求生

請病假跑去約會！施柏宇延誤拍戲惹怒劇組

快訊／18化粧品驗出蘇丹紅「濃度極高」　歐萊德、古寶無患子都有

中使館引聯合國憲章嗆「有權直接對日動武」　日本外務省回應了

今降9℃越晚越冷　「雨最多」時間曝

川普Threads突爆量　留言竟都是台人

狗頭幫老大「瘋寬」自戕陳屍殯儀館後方

天琴颱風最快明生成　預估路徑曝

更多

最夯影音

更多
子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD

子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD
TWICE高雄開唱創5億觀光產值　陳其邁預告：明年世運檔期已全滿

TWICE高雄開唱創5億觀光產值　陳其邁預告：明年世運檔期已全滿

反擊酸民「球員教練欠你嗎？」　蔡其昌：身為球迷應多給鼓勵

反擊酸民「球員教練欠你嗎？」　蔡其昌：身為球迷應多給鼓勵

伍佰cue歌迷「波浪舞」堅持親自示範　唱完急趕大家回家：我下班了！XD

伍佰cue歌迷「波浪舞」堅持親自示範　唱完急趕大家回家：我下班了！XD

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面