辯方向燈接觸不良「無心違規」　 騎士求撤罰被法官打臉

▲高雄高等行政法院。（圖／維基百科）

記者陳崑福／屏東報導

李姓男子騎機車左轉時未全程使用方向燈，被警方依「未依規定使用方向燈」開罰 1,200 元。他辯稱車輛因風吹日曬導致開關接觸不良，並非故意違規，向法院提起行政訴訟請求撤銷處分。但法院勘驗影片並調閱舉證資料後認定，李男確實未打方向燈，屬違規行為無誤，駁回訴訟。

李姓男子騎機車，於113 年 12 月 11 日上午騎機車行經青年路二段與文藝街口時，被警方發現左轉未依規定使用方向燈，警方當場舉發並裁罰新臺幣 1,200 元。李男認為並非故意違規，主張收到舉發通知後才發現方向燈因風吹日曬導致開關接觸不良，屬無心之過，因此向法院提起行政訴訟，要求撤銷處分。

李男在訴訟中強調自己沒有故意違規，所騎機車僅因老舊而造成方向燈未亮，希望法院撤銷罰單。然而，被告機關提出的證據，包括舉發通知單、裁決書與採證影片，均顯示李男在該路口轉彎時並未全程使用方向燈。

法院經當庭勘驗影像後確認違規事實明確無誤。法官指出，依行政罰法規定，行政違規若非故意但屬過失仍應受罰，而道路交通安全規則亦要求駕駛人行車前必須詳細檢查方向燈、煞車、燈光等設備是否正常。李男並無無法注意或不可避免的情形，疏忽未檢查即上路，仍需對其行為負起過失責任。

法院認為，李男確實有「未依規定使用方向燈」之違規行為，被告裁處並無不當。判決李男敗訴，駁回其訴訟。