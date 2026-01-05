　
地方 地方焦點

失智老翁掉入排水溝　嘉義布袋警方成功救援

▲▼ 【迷途失智翁掉深溝 布袋警巡邏即刻救援】 。（圖／布袋分局提供）

▲嘉義布袋迷途失智翁掉深溝 ，警方巡邏發現即刻救援。（圖／布袋分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣警察局布袋分局義竹聯合所巡佐林建江、警員林建勛日前執行巡邏勤務時，接獲通報在義竹鄉某排水溝疑似有民眾受困，警方立即趕赴現場，發現一名年逾七旬的失智老翁倒臥深溝內，所幸及時發現救援，成功避免憾事發生。

▲▼ 【迷途失智翁掉深溝 布袋警巡邏即刻救援】 。（圖／布袋分局提供）

據了解，該名老翁於前一日下午自行外出後未返回住處，家屬於傍晚向警方通報失蹤，員警整晚持續協尋。翌日清晨巡至義竹鄉某道路時，發現男子摔落於路旁深約兩米的排水溝內，所幸生命徵象穩定，焦急的家屬也在旁等待協助。

員警立即通報119救護，因溝渠較深、且地形不易施救，警方與救護人員共同下至溝內固定傷者後合力抬上路面。男子手臂及額頭有擦挫傷，經初步處置後由救護車送往醫院進一步治療。家屬對於警方整夜未眠的尋找、並在現場積極協助救援的態度，深表感謝，肯定員警充分展現「人民保母」的精神。

▲▼ 【迷途失智翁掉深溝 布袋警巡邏即刻救援】 。（圖／布袋分局提供）

布袋分局長林明韋也特別提醒，家中若有失智或年長者，家屬應加強照護並妥善保管鑰匙、門禁卡等物品，避免獨自外出；同時可善用「手鍊、防走失貼紙」等預防措施，或申請「長者關懷訪視」服務，以降低走失風險，保障自身與家人安全。

