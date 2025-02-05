曾壓榨員工大茗岡山店復業　業者：收回直營「與前加盟主無關」

▲「大茗本位製茶堂」高雄岡山店重新營業。（圖／取自大茗本位製茶堂臉書）

記者黃士原／台北報導

知名飲料店「大茗本位製茶堂」高雄岡山店，去年8月爆出老闆壓榨員工，引發網友抵制，該分店也無限期停業。不過官方粉專日前公告高雄岡山店重新營業，不少網友留言若是同老闆還是繼續抵制，對此，南部總公司表示，該分店屬於直營店，與前任加盟主完全沒有關係。

大茗本位製茶堂高雄岡山店去年8月爆出壓榨員工事件，不僅在颱風天被要求無薪上班，7月期間更遭扣打烊收店1小時的薪水，向老闆反應後，卻得到「既然無法接受公司規定，那也不用委屈你了」的回應，讓他直呼：「真是開眼界，原來一間店的規定可以大於勞基法。」接著就直接被資遣，追問資遣費也沒得到任何回覆。

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大茗總公司後續則是發出聲明公告，該加盟業主未依照勞基法條例，已嚴重違反加盟合約，即刻與該加盟主終止合約關係，高雄岡山店也無限期停業。經過半年後，官方日前公告，高雄岡山店2月重新營業，但卻引起網友質疑是否同老闆，如果是，還是抵制不買。

對此，大茗南部總公司負責人林先生澄清，去年該事件爆發後，爭議加盟主的高雄岡山店、楠梓店都已收歸直營，而且停止開放加盟，所以目前台南、高雄及屏東的大茗都是直營店，重新開幕的高雄岡山店，已經與前任加盟主完全沒有關係。