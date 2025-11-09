射手天蠍有貴人！12星座運勢　巨蟹座注意交通安全

▲本週射手、天蠍有貴人。（圖／免費圖庫PIXABAY）
辰宇力 ☆ 2025.11.9 - 2025.11.16 星象預測與12星座運勢
水星開始逆行於處女座，加上火星進駐射手座，近期安排遠程旅行要多點彈性，容易遇到意料之外的延遲，甚至無法成行。學術單位與宗教團體在近期也容易因為誤判社會觀感，而作出令人意外的舉措。
展望未來７日，#射手 被貴人推前。#雙子 心想事慢成。#金牛 緩緩發光。#雙魚 展現美麗樣態。#天蠍 貴人臨門。#水瓶 朋友即夥伴。#白羊 閃耀魅力。#處女 放慢腳步。#獅子 默默增胖。#巨蟹 注意交通安全。#摩羯 審慎規劃假期。#天秤 逆水行舟。
【一週星情氣候名詞解析】
・晴 : 順順利利，或許也會有好事發⽣。
・晴時多雲 : ⼤致順利的⼀天，也許會有些忙碌。
・陰 : 有點壓⼒，可能會有些煩惱。
・陣雨 : 可能會有不開⼼的緊張情緒，或許也受到實質的損害。
・暴雨 : 有可能會遇到讓你生氣或委屈的狀況，或是意外的忙碌。
【12星座一週星情氣候】
白羊座 Aries (3/21 ~ 4/20)
本週開運色 : 藍、藍綠
11/9 (SUN) : 陣雨 Cloudy with Occasional Rain
11/10 (MON): 陣雨 Cloudy with Occasional Rain
11/11 (TUE): 晴 Sunny
11/12 (WED): 晴 Sunny
11/13 (THU): 晴時多雲 Partly Cloudy
11/14 (FRI): 晴時多雲 Partly Cloudy
11/15 (SAT): 晴時多雲 Partly Cloudy
11/16 (SUN): 陰 Cloudy
金牛座 Taurus (4/21 ~ 5/20)
本週開運色 : 紫、淺海綠
11/9 (SUN) : 晴 Sunny
11/10 (MON): 晴 Sunny
11/11 (TUE): 陣雨 Cloudy with Occasional Rain
11/12 (WED): 陣雨 Cloudy with Occasional Rain
11/13 (THU): 晴 Sunny
11/14 (FRI): 晴 Sunny
11/15 (SAT): 晴 Sunny
11/16 (SUN): 晴時多雲 Partly Cloudy
雙子座 Gemini (5/21 ~ 6/21)
本週開運色 : 紅紫、黃
11/9 (SUN) : 晴 Sunny
11/10 (MON): 晴 Sunny
11/11 (TUE): 晴 Sunny
11/12 (WED): 晴 Sunny
11/13 (THU): 暴雨 Rainy
11/14 (FRI): 陣雨 Cloudy with Occasional Rain
11/15 (SAT): 陣雨 Cloudy with Occasional Rain
11/16 (SUN): 晴 Sunny
巨蟹座 Cancer 6/22 ~ 7/22)
本週開運色 : 黃、藍
11/9 (SUN) : 陰 Cloudy
11/10 (MON): 陰 Cloudy
11/11 (TUE): 晴 Sunny
11/12 (WED): 晴 Sunny
11/13 (THU): 晴 Sunny
11/14 (FRI): 晴 Sunny
11/15 (SAT): 晴 Sunny
11/16 (SUN): 陣雨 Cloudy with Occasional Rain
獅子座 Leo (7/23 ~ 8/22)
本週開運色 : 天藍、紫
11/9 (SUN) : 晴時多雲 Partly Cloudy
11/10 (MON): 晴時多雲 Partly Cloudy
11/11 (TUE): 陰 Cloudy
11/12 (WED): 陰 Cloudy
11/13 (THU): 晴 Sunny
11/14 (FRI): 晴 Sunny
11/15 (SAT): 晴 Sunny
11/16 (SUN): 晴 Sunny
處女座 Virgo (8/23 ~ 9/22)
本週開運色 : 褐、墨綠
11/9 (SUN) : 晴 Sunny
11/10 (MON): 晴 Sunny
11/11 (TUE): 晴時多雲 Partly Cloudy
11/12 (WED): 晴時多雲 Partly Cloudy
11/13 (THU): 陣雨 Cloudy with Occasional Rain
11/14 (FRI): 陰 Cloudy
11/15 (SAT): 陰 Cloudy
11/16 (SUN): 晴 Sunny
天秤座 Libra (9/23~10/23)
本週開運色 : 暖黃、橙紅
11/9 (SUN) : 陣雨 Cloudy with Occasional Rain
11/10 (MON): 陣雨 Cloudy with Occasional Rain
11/11 (TUE): 晴 Sunny
11/12 (WED): 晴 Sunny
11/13 (THU): 晴時多雲 Partly Cloudy
11/14 (FRI): 晴時多雲 Partly Cloudy
11/15 (SAT): 晴時多雲 Partly Cloudy
11/16 (SUN): 陰 Cloudy
天蠍座 Scorpio (10/24~11/22)
本週開運色 : 藍、綠
11/9 (SUN) : 晴 Sunny
11/10 (MON): 晴 Sunny
11/11 (TUE): 陣雨 Cloudy with Occasional Rain
11/12 (WED): 陣雨 Cloudy with Occasional Rain
11/13 (THU): 晴 Sunny
11/14 (FRI): 晴 Sunny
11/15 (SAT): 晴 Sunny
11/16 (SUN): 晴時多雲 Partly Cloudy
射手座 Sagittarius (11/23~12/21)
本週開運色 : 綠、黃
11/9 (SUN) : 晴時多雲 Partly Cloudy
11/10 (MON): 晴時多雲 Partly Cloudy
11/11 (TUE): 晴 Sunny
11/12 (WED): 晴 Sunny
11/13 (THU): 暴雨 Rainy
11/14 (FRI): 陣雨 Cloudy with Occasional Rain
11/15 (SAT): 陣雨 Cloudy with Occasional Rain
11/16 (SUN): 晴 Sunny
摩羯座 Capricorn (12/22 ~ 1/19)
本週開運色 : 天藍、紫
11/9 (SUN) : 陰 Cloudy
11/10 (MON): 陰 Cloudy
11/11 (TUE): 晴時多雲 Partly Cloudy
11/12 (WED): 晴時多雲 Partly Cloudy
11/13 (THU): 晴 Sunny
11/14 (FRI): 晴 Sunny
11/15 (SAT): 晴 Sunny
11/16 (SUN): 陣雨 Cloudy with Occasional Rain
水瓶座 Aquarius (1/20 ~ 2/18)
本週開運色 : 黃、藍
11/9 (SUN) : 晴時多雲 Partly Cloudy
11/10 (MON): 晴時多雲 Partly Cloudy
11/11 (TUE): 陰 Cloudy
11/12 (WED): 陰 Cloudy
11/13 (THU): 晴時多雲 Partly Cloudy
11/14 (FRI): 晴時多雲 Partly Cloudy
11/15 (SAT): 晴時多雲 Partly Cloudy
11/16 (SUN): 晴 Sunny
雙魚座 Pisces (2/19 ~ 3/20)
本週開運色 : 銀白、藍紫
11/9 (SUN) : 晴 Sunny
11/10 (MON): 晴 Sunny
11/11 (TUE): 晴時多雲 Partly Cloudy
11/12 (WED): 晴時多雲 Partly Cloudy
11/13 (THU): 陣雨 Cloudy with Occasional Rain
11/14 (FRI): 陰 Cloudy
11/15 (SAT): 陰 Cloudy
11/16 (SUN): 晴時多雲 Partly Cloudy
