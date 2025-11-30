金牛座財運提升　12星座運勢！天秤留意交通細節

▲未來7天金牛座財運提升。（圖／CFP）
辰宇力 ☆ 2025.11.30 - 2025.12.7 星象預測與12星座運勢
這週射手座能量仍強，火象星座整體都有推力，選項變多、心態更積極，比上週更明顯「往前走」。這段期間火星角度緊繃，需小心避免過度耗能。公共安全議題容易再度成為焦點，輿論節奏變快，情緒更直接。交通事故、公共設施、建築安全被放大，對政府責任的討論變多。薪資、民生政策出現爭論，整體呈現「希望改善、但仍有不滿」的狀態。網路討論場明顯火熱，價值觀衝突加劇，舊案再掀討論。
展望未來７日，#水瓶 貴人拉拔。#雙子 合作運佳。#白羊 勇於突破。#巨蟹 家庭議題浮現。#射手 魅力高點。#金牛 財運提升。#獅子 感情互動升溫。#摩羯 避免衝動決策。#雙魚 情緒滿載。#天蠍 穩中有升。#處女 整理生活。#天秤 留意交通細節。
【一週星情氣候名詞解析】
・晴 : 順順利利，或許也會有好事發⽣。
・晴時多雲 : ⼤致順利的⼀天，也許會有些忙碌。
・陰 : 有點壓⼒，可能會有些煩惱。
・陣雨 : 可能會有不開⼼的緊張情緒，或許也受到實質的損害。
・暴雨 : 有可能會遇到讓你生氣或委屈的狀況，或是意外的忙碌。
【12星座一週星情氣候】
白羊座 Aries (3/21 ~ 4/20)
行動力強，工作進度快，勇於突破即可看到明確成果。
本週開運色 : 藍、黃
11/30 (SUN): 陰 Cloudy
12/1 (MON): 陰 Cloudy
12/2 (TUE): 晴 Sunny
12/3 (WED): 晴 Sunny
12/4 (THU): 晴 Sunny
12/5 (FRI): 晴 Sunny
12/6 (SAT): 陣雨 Cloudy with occasional Rain
12/7 (SUN): 陣雨 Cloudy with occasional Rain
金牛座 Taurus (4/21 ~ 5/20)
財運提升，有實質進帳；感情穩定，但需避開固執溝通。
本週開運色 : 褐、墨綠
11/30 (SUN): 晴時多雲 Partly Cloudy
12/1 (MON): 晴時多雲 Partly Cloudy
12/2 (TUE): 陰 Cloudy
12/3 (WED): 陰 Cloudy
12/4 (THU): 晴 Sunny
12/5 (FRI): 晴 Sunny
12/6 (SAT): 晴 Sunny
12/7 (SUN): 晴 Sunny
雙子座 Gemini (5/21 ~ 6/21)
人際忙碌，合作運佳；資訊量大，要注意行程與專注力。
本週開運色 : 紫、淺海綠
11/30 (SUN): 晴 Sunny
12/1 (MON): 晴 Sunny
12/2 (TUE): 晴時多雲 Partly Cloudy
12/3 (WED): 晴時多雲 Partly Cloudy
12/4 (THU): 陰 Cloudy
12/5 (FRI): 陣雨 Cloudy with occasional Rain
12/6 (SAT): 晴 Sunny
12/7 (SUN): 晴 Sunny
巨蟹座 Cancer (6/22 ~ 7/22)
工作細節繁多，但效率提升；家庭議題需花心力處理。
本週開運色 : 藍、綠
11/30 (SUN): 陣雨 Cloudy with occasional Rain
12/2 (TUE): 晴 Sunny
12/3 (WED): 晴 Sunny
12/4 (THU): 晴時多雲 Partly Cloudy
12/5 (FRI): 晴時多雲 Partly Cloudy
12/6 (SAT): 陰 Cloudy
12/7 (SUN): 陰 Cloudy
獅子座 Leo (7/23 ~ 8/22)
創意發揮強，表現亮眼；感情魅力上升，心情更開朗。
本週開運色 : 綠、黃
11/30 (SUN): 晴 Sunny
12/1 (MON): 晴 Sunny
12/2 (TUE): 陣雨 Cloudy with occasional Rain
12/3 (WED): 陣雨 Cloudy with occasional Rain
12/4 (THU): 晴 Sunny
12/5 (FRI): 晴 Sunny
12/6 (SAT): 晴時多雲 Partly Cloudy
12/7 (SUN): 晴時多雲 Partly Cloudy
處女座 Virgo (8/23 ~ 9/22)
適合整理生活與規劃未來；家庭或環境需調整。
本週開運色 : 暗紅、褐紅
11/30 (SUN): 晴時多雲 Partly Cloudy
12/1 (MON): 晴時多雲 Partly Cloudy
12/2 (TUE): 晴 Sunny
12/3 (WED): 晴 Sunny
12/4 (THU): 陣雨 Cloudy with occasional Rain
12/5 (FRI): 暴雨 Rainy
12/6 (SAT): 晴 Sunny
12/7 (SUN): 晴 Sunny
天秤座 Libra (9/23~10/23)
溝通順利，社交活躍；適合談合作，但交通要多注意。
本週開運色 : 天藍、紫
11/30 (SUN): 陰 Cloudy
12/1 (MON): 陰 Cloudy
12/2 (TUE): 晴時多雲 Partly Cloudy
12/3 (WED): 晴時多雲 Partly Cloudy
12/4 (THU): 晴 Sunny
12/5 (FRI): 晴 Sunny
12/6 (SAT): 陣雨 Cloudy with occasional Rain
12/7 (SUN): 陣雨 Cloudy with occasional Rain
天蠍座 Scorpio (10/24~11/22)
財運穩中有升，情緒趨穩；工作上能扎實打好基礎。
本週開運色 : 銀白、藍紫
11/30 (SUN): 晴時多雲 Partly Cloudy
12/1 (MON): 晴時多雲 Partly Cloudy
12/2 (TUE): 陰 Cloudy
12/3 (WED): 陰 Cloudy
12/4 (THU): 晴時多雲 Partly Cloudy
12/5 (FRI): 晴時多雲 Partly Cloudy
12/6 (SAT): 晴 Sunny
12/7 (SUN): 晴 Sunny
射手座 Sagittarius (11/23~12/21)
能量最強，機會增加；個人魅力爆棚，新計畫順利起步。
本週開運色 : 暖黃、橙紅
11/30 (SUN): 晴 Sunny
12/1 (MON): 晴 Sunny
12/2 (TUE): 晴時多雲 Partly Cloudy
12/3 (WED): 晴時多雲 Partly Cloudy
12/4 (THU): 陰 Cloudy
12/5 (FRI): 陣雨 Cloudy with occasional Rain
12/6 (SAT): 晴時多雲 Partly Cloudy
12/7 (SUN): 晴時多雲 Partly Cloudy
摩羯座 Capricorn (12/22 ~ 1/19)
進入調整期，適合休息整理；避免硬衝，心定運就順。
本週開運色 : 紫、淺海綠
11/30 (SUN): 陣雨 Cloudy with occasional Rain
12/1 (MON): 陣雨 Cloudy with occasional Rain
12/2 (TUE): 晴 Sunny
12/3 (WED): 晴 Sunny
12/4 (THU): 晴時多雲 Partly Cloudy
12/5 (FRI): 晴時多雲 Partly Cloudy
12/6 (SAT): 陰 Cloudy
12/7 (SUN): 陰 Cloudy
水瓶座 Aquarius (1/20 ~ 2/18)
社交與團隊表現亮眼；創意湧現，貴人運明顯提升。
本週開運色 : 紅紫、黃
11/30 (SUN): 晴 Sunny
12/1 (MON): 晴 Sunny
12/2 (TUE): 陣雨 Cloudy with occasional Rain
12/3 (WED): 陣雨 Cloudy with occasional Rain
12/4 (THU): 晴 Sunny
12/5 (FRI): 晴 Sunny
12/6 (SAT): 晴時多雲 Partly Cloudy
12/7 (SUN): 晴時多雲 Partly Cloudy
雙魚座 Pisces (2/19 ~ 3/20)
職場專注力佳，效率提升；需注意睡眠與情緒耗能。
本週開運色 : 黃、藍
11/30 (SUN): 晴 Sunny
12/1 (MON): 晴 Sunny
12/2 (TUE): 晴 Sunny
12/3 (WED): 晴 Sunny
12/4 (THU): 陣雨 Cloudy with occasional Rain
12/5 (FRI): 暴雨 Rainy
12/6 (SAT): 晴 Sunny
12/7 (SUN): 晴 Sunny
讀者迴響