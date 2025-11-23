水瓶座團隊合作順暢！12星座運勢　金牛人際運佳

▲本週水瓶座團隊合作順暢、金牛座人際運佳。（圖／取自免費圖庫pixabay）
辰宇力 ☆ 2025.11.23 - 2025.11.30 星象預測與12星座運勢
太陽進入射手座，星象能量的轉變相當明顯，整體氣氛從「沉悶感」逐漸走向「突破感」，社會情緒從封閉轉向外放。過去未解決的政策或社會事件再度引發討論，爭議性話題增多，也容易出現與金錢相關的新聞、討論，尤其是物價與薪資的波動，在年終特別讓人有感。近期也要小心防備公共安全相關事件（例如設備、建築、設施老舊引發的意外），適合抽空檢查一下家裡的電氣管道。
展望未來７日，#水瓶 團隊合作順暢。#雙子 職場表現亮眼。#白羊 工作突破多。#巨蟹 家庭議題浮現。#射手 魅力高點。#金牛 人際運佳。#獅子 感情互動升溫。#摩羯 避免衝動決策。#雙魚 情緒滿載。#天蠍 人際稍緊繃。#處女 記得適度休息。#天秤 留意交通細節。
【一週星情氣候名詞解析】
・晴 : 順順利利，或許也會有好事發⽣。
・晴時多雲 : ⼤致順利的⼀天，也許會有些忙碌。
・陰 : 有點壓⼒，可能會有些煩惱。
・陣雨 : 可能會有不開⼼的緊張情緒，或許也受到實質的損害。
・暴雨 : 有可能會遇到讓你生氣或委屈的狀況，或是意外的忙碌。
【12星座一週星情氣候】
白羊座 Aries (3/21 ~ 4/20)
本週開運色 : 紅紫、黃
11/23 (SUN): 陣雨 Cloudy with Occasional Rain
11/24 (MON): 陣雨 Cloudy with occasional Rain
11/25 (TUE): 陣雨 Cloudy with occasional Rain
11/26 (WED): 晴 Sunny
11/27 (THU): 晴 Sunny
11/28 (FRI): 晴時多雲 Partly Cloudy
11/29 (SAT): 晴時多雲 Partly Cloudy
11/30 (SUN): 陰 Cloudy
金牛座 Taurus (4/21 ~ 5/20)
本週開運色 : 藍、黃
11/23 (SUN): 晴 Sunny
11/24 (MON): 晴 Sunny
11/25 (TUE): 晴 Sunny
11/26 (WED): 陣雨 Cloudy with occasional Rain
11/27 (THU): 陣雨 Cloudy with occasional Rain
11/28 (FRI): 晴 Sunny
11/29 (SAT): 晴 Sunny
11/30 (SUN): 晴時多雲 Partly Cloudy
雙子座 Gemini (5/21 ~ 6/21)
本週開運色 : 暖黃、橙紅
11/23 (SUN): 晴時多雲 Partly Cloudy
11/24 (MON): 晴時多雲 Partly Cloudy
11/25 (TUE): 晴時多雲 Partly Cloudy
11/26 (WED): 晴 Sunny
11/27 (THU): 晴 Sunny
11/28 (FRI): 陣雨 Cloudy with occasional Rain
11/29 (SAT): 暴雨 Rainy
11/30 (SUN): 晴 Sunny
巨蟹座 Cancer (6/22 ~ 7/22)
本週開運色 : 褐色、墨綠
11/23 (SUN): 陰 Cloudy
11/24 (MON): 陰 Cloudy
11/25 (TUE): 陰 Cloudy
11/26 (WED): 晴時多雲 Partly Cloudy
11/27 (THU): 晴時多雲 Partly Cloudy
11/28 (FRI): 晴 Sunny
11/29 (SAT): 晴 Sunny
11/30 (SUN): 陣雨 Cloudy with occasional Rain
獅子座 Leo (7/23 ~ 8/22)
本週開運色 : 深黑、藍紫
11/23 (SUN): 晴時多雲 Partly Cloudy
11/24 (MON): 晴時多雲 Partly Cloudy
11/25 (TUE): 晴時多雲 Partly Cloudy
11/26 (WED): 陰 Cloudy
11/27 (THU): 陰 Cloudy
11/28 (FRI): 晴時多雲 Partly Cloudy
11/29 (SAT): 晴時多雲 Partly Cloudy
11/30 (SUN): 晴 Sunny
處女座 Virgo (8/23 ~ 9/22)
本週開運色 : 粉玫瑰、藍
11/23 (SUN): 晴 Sunny
11/24 (MON): 晴 Sunny
11/25 (TUE): 晴 Sunny
11/26 (WED): 晴時多雲 Partly Cloudy
11/27 (THU): 晴時多雲 Partly Cloudy
11/28 (FRI): 陰 Cloudy
11/29 (SAT): 暴雨 Rainy
11/30 (SUN): 晴時多雲 Partly Cloudy
天秤座 Libra (9/23~10/23)
本週開運色 : 紫、淺海綠
11/23 (SUN): 陣雨 Cloudy with Occasional Rain
11/24 (MON): 陣雨 Cloudy with occasional Rain
11/25 (TUE): 陣雨 Cloudy with occasional Rain
11/26 (WED): 晴 Sunny
11/27 (THU): 晴 Sunny
11/28 (FRI): 晴時多雲 Partly Cloudy
11/29 (SAT): 晴時多雲 Partly Cloudy
11/30 (SUN): 陰 Cloudy
天蠍座 Scorpio (10/24~11/22)
本週開運色 : 天藍、紫
11/23 (SUN): 晴 Sunny
11/24 (MON): 晴 Sunny
11/25 (TUE): 晴 Sunny
11/26 (WED): 陣雨 Cloudy with occasional Rain
11/27 (THU): 陣雨 Cloudy with occasional Rain
11/28 (FRI): 晴 Sunny
11/29 (SAT): 晴 Sunny
11/30 (SUN): 晴時多雲 Partly Cloudy
射手座 Sagittarius (11/23~12/21)
本週開運色 : 紫色、淺海綠
11/23 (SUN): 晴 Sunny
11/24 (MON): 晴 Sunny
11/25 (TUE): 晴 Sunny
11/26 (WED): 晴 Sunny
11/27 (THU): 晴 Sunny
11/28 (FRI): 陣雨 Cloudy with occasional Rain
11/29 (SAT): 暴雨 Rainy
11/30 (SUN): 晴 Sunny
摩羯座 Capricorn (12/22 ~ 1/19)
本週開運色 : 藍、藍綠
11/23 (SUN): 陰 Cloudy
11/24 (MON): 陰 Cloudy
11/25 (TUE): 陰 Cloudy
11/26 (WED): 晴 Sunny
11/27 (THU): 晴 Sunny
11/28 (FRI): 晴 Sunny
11/29 (SAT): 晴 Sunny
11/30 (SUN): 陣雨 Cloudy with occasional Rain
水瓶座 Aquarius (1/20 ~ 2/18)
本週開運色 : 藍、綠
11/23 (SUN): 晴時多雲 Partly Cloudy
11/24 (MON): 晴時多雲 Partly Cloudy
11/25 (TUE): 晴時多雲 Partly Cloudy
11/26 (WED): 陰 Cloudy
11/27 (THU): 陰 Cloudy
11/28 (FRI): 晴 Sunny
11/29 (SAT): 晴 Sunny
11/30 (SUN): 晴 Sunny
雙魚座 Pisces (2/19 ~ 3/20)
本週開運色 : 暗紅、紅褐
11/23 (SUN): 晴 Sunny
11/24 (MON): 晴 Sunny
11/25 (TUE): 晴 Sunny
11/26 (WED): 晴時多雲 Partly Cloudy
11/27 (THU): 晴時多雲 Partly Cloudy
11/28 (FRI): 陰 Cloudy
11/29 (SAT): 暴雨 Rainy
11/30 (SUN): 晴 Sunny
