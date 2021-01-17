小學國語考改錯字！他嫌難急求助　網見「18禁題目」邪笑：偷開車

▲第4題意外吸引網友目光。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

記者曾筠淇／綜合報導

小學的國語考卷常會出現「改錯字」的題型，希望學生能藉此從一段句子內找出問題出在哪。一名網友日前PO出一張小學考卷，表示這種試題真的很困難；從他PO出的照片可以見得，其中的第4題是「我流了好多汁」，讓不少網友看到後紛紛歪樓回應，「懷疑出題老師開車」、「4沒問題呀」。

這名網友在「爆廢公社二館」上發文驚呼，「現在小學生的考題好難，難到我都去找牆壁罰站了！」從他PO出的照片可以見得，他用紅筆圈出第5小題，「你認織這本童話故事的作者嗎？」

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這道題目其實並不難，不少人一眼就看到錯字在第3個「織」字，正解應為認「識」。不過，第4題卻意外成為焦點，題目寫道「天氣太熱，我流了好多汁。」這題的錯字雖也一眼就能看見，最末字的汁應改為「汗」，但是卻讓大票網友哄堂大笑。

網友紛紛歪樓回應，「閉嘴！我流很多汁」、「流汁！怕爆」、「4題目出錯了，沒答案」、「我懷疑這個出題老師正在上演SOD」、「留了很多汁是怎麼回事」、「我只看到我流了好多汁，我去罰站」、「第4題最後一個字的注音錯了」、「我懷疑作者在開車，可是我沒有證據」、「流了很多汁沒問題啊」、「出題老師應該是老司機」、「你偷開車齁」。

此外，有網友給出全部題目的正確解答，「1庭、2領、3享、4汗、5識。」多數人也認為題目並不難，「難度在哪」、「沒難度呀！織織織」、「識啊！很簡單」、「這個都覺得難的，是國小中輟嗎」、「超簡單的」、「都很簡單啊」、「這些題目很簡單啊」。