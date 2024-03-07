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「姐」和「姊」分不清　國文系教授解答：有血緣關係寫「姊」

▲▼教室。（示意圖／達志影像）

▲「姊」和「姐」的用法引起網路熱議。（示意圖／達志影像）

文／中央社

稱呼比自己年長的女性要用「姊」還是「姐」，引起網路熱議。台師大國文系教授鍾宗憲表示，有血緣關係的應寫「姊」，「姐」則是女性的泛稱，但一般生活中兩者可互通。

中央社記者查詢「教育部重編國語辭典修訂本」網站，「姊」和「姐」大致相同，都可用於稱呼比自己先出生的同胞女子，如「大姊」，或是同輩中比自己年長的女子，例如「學姊」、「師姊」。唯獨在「姐」的詞條中，多了一個解釋為「對女性的通稱」，例如「小姐」。

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台灣師範大學國文系教授鍾宗憲接受中央社電訪表示， 「姊」和「姐」都是形聲字，若要認真細分，最早用來稱呼有血緣女性的寫法應是「姊」，例如東漢文字工具書「說文解字」中就說：「姊，女兄也。」即用來稱呼女性的兄長。

至於「姐」，鍾宗憲指出，「說文解字」說：「蜀謂母曰姐。」也就是說，早期四川方言中，「姐」是用來稱呼母親的。後來隨著語言演變，「姐」變成女性的通稱，解釋就比較寬，「小姐」就是一個很好的例子。

鍾宗憲表示，嚴謹來說，如果是指有血緣的女性，一定是用「姊」比較正確，「姐」則有更廣泛的意思。教育部辭典為顧及社會使用習慣，因此解釋兩字通用。

台師大國文系教授賴貴三解釋，「姊」為對內正字，「姐」為對外用字，也可通用沒有差別。傳統用字比較嚴謹，內外、親疏有別，而現代人只要約定俗成，能夠理解區別即可，其實已經不再如此分判明辨了。

▲▼姊姊跟姐姐的用法差別。（圖／翻攝教育部重編國語辭典修訂本）

▲▼教育部國語辭典對於姊姊跟姐姐的釋義並不相同。（圖／翻攝教育部重編國語辭典修訂本）※點圖可放大

▲▼姊姊跟姐姐的用法差別。（圖／翻攝教育部重編國語辭典修訂本）

台師大國文系教授徐國能也認為，「姊」和「姐」基本能互通，現代沒那麼區分，只要寫的人和讀的人都可以理解即可，「倒不用這麼去爭論這個。」

台中市大業國中國文教師賴宜芳表示，從教育部辭典的解釋來看，稱呼有血緣的女性，用「姊」或「姐」都可以；但如果是稱呼沒血緣的女性，則較適合用「姐」，例如「小姐」。

賴宜芳表示，其實在國文教學上，並沒有那麼在意學生寫哪一個字，畢竟兩個字都可以相通，就像是「台」或「臺」，寫哪一個字都不會造成誤解，除非是正式公文才要注意。老師們反而還比較在意「肉」用作偏旁時（例如肌、肝），會與「月」相似，但兩者代表的意思不同，就要寫正確。

賴宜芳也說，這一個討論很有趣，很適合用於國中教育會考。考題可能會先給教育部辭典的解釋，然後再提供各種使用情境，讓學生判斷要使用「姊」或「姐」比較好，考驗閱讀理解能力。

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