高雄少年隊接連出包！偵查佐酒後挨揍被記大過　警官帶酒容拒測

▲高雄市政府警察局少年隊1個月內接連傳出負面消息。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市警察局少年警察隊近來狀況連環爆，短短不到一個月內再度傳出涉及酒精爭議的失序行為。繼去年12月11日少年隊偵查佐因酒後失言在鳳山餐廳遭4名男子圍毆後，本月又爆出洪姓警官參加公祭返隊時「臉紅紅」、疑似帶酒容，甚至拒絕督察人員酒測，再度引發外界質疑。

去年12月11日晚間，少年隊一名偵查佐與家人到鳳山某海鮮餐廳用餐，期間疑似飲酒後在二樓與桌遊店員發生口角，下樓走出店外後竟遭4名男子包夾痛毆，現場滿地血跡、臉部也明顯受傷。事件爆發後，少年隊對外說法一度出現版本不一，最終由局長林炎田出面證實該名偵查佐確有酒後言行失檢的情況。督察室介入調查後，還原當天情況，因此初步將偵查佐記1大過、吊銷刑事資格，調往岡山分局；少年隊長陳仁正也因督導不周連帶受1小過，相關懲處已經通報警政署核定，而這起事件也引起外界對少年隊紀律管理的關注。

未料風波尚未落幕，少年隊1月7日再度傳出爭議。一名洪姓警官當日上午與同仁共乘車輛前往同仁親屬告別式公祭，返隊時臉頰潮紅，被多名同事質疑有飲酒情形，並立刻向督察室檢舉。督察人員接獲通報後迅速到場表示要進行酒測，但洪男以「我已請假、目前未在執勤」為由拒絕配合。

少年隊長陳仁正表示，洪男前一晚與義刑協勤人員聚餐吃薑母鴨，凌晨身體不適，7日上午已口頭請假並獲准，全程也由同仁接送、未自行駕車。原定公祭結束後即返家休息，但洪男因掛念公文而返隊查看，沒料到因此引發檢舉。他補充，督察人員到場後，洪男拒測，他立即要求洪返家休假。

市警局指出，洪姓警官疑似帶著酒容進入辦公室，且督察查處時拒絕接受酒測，行為已涉及警紀疑慮，後續將依規定啟動行政程序調查，從嚴認定，不排除兩支申誡起跳。

少年隊在短時間內連續爆出酒後失序與拒絕酒測風波，從偵查佐酒後遭圍毆，到洪姓警官返隊臉紅、拒測，接連傳出負面消息，不僅重創單位形象，也讓外界質疑內部管理是否鬆動。市警局強調，將全面檢視少年隊督導與紀律機制，避免類似狀況再度發生。