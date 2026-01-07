強烈冷氣團影響到明天　周五輻射冷卻留意日夜溫差大

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

明天強烈大陸冷氣團影響，清晨低溫下探10度，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭有降雨機率。周五至周六冷空氣減弱，輻射冷卻影響下，要留意日夜溫差大。周六晚間至下周一另一波冷氣團影響，北台灣再降溫。

中央氣象署預報員賴欣國表示，明天強烈大陸冷氣團持續影響，感受偏冷、水氣增加，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭有降雨機率，桃園以北、花東及恆春也有零星飄雨，新竹以南多雲到晴。周五、周六強烈大陸冷氣團減弱，白天氣溫回升，水氣減少，早晚仍受輻射冷卻影響，東半部及恆春半島有零星雨，其他地區多雲到晴。

他指出，周六晚間至下周一清晨另一波大陸冷氣團影響，北台灣降溫，中南部變化不大，基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。下周一至周三冷氣團減弱，輻射冷卻影響，早晚溫度仍偏低，各地多雲到晴，僅東半部及恆春有零星短暫雨。

溫度方面，賴欣國指出，明天至周六清晨低溫仍下探10至12度，高溫部分，明天北部約14至16度，中南部18至20度，周五至周六北部回升到18至20度，中南部20至22度。下周日冷氣團影響，西半部低溫約12至14度，花東約14至16度，高溫北部約16至18度，中南部20至22度。下周一冷氣團減弱，北部回升到22至24度，中南部25至26度。

