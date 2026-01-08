英國證實助美軍　北大西洋追捕油輪貝拉一號

▲圖為停泊在委內瑞拉卡貝略港的油輪（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

美國在北大西洋水域，成功攔截並扣押了油輪「貝拉一號」（Bella 1）。這次行動由美軍主導，英國軍方應美方請求，提供基地和艦隊支援，展現美英堅實的安全防衛合作。該油輪被指涉及違反對伊朗的國際制裁，並與俄羅斯和伊朗合作，成為西方反制「影子艦隊」的重點目標。

美英聯手展現軍事行動 「貝拉一號」油輪被扣押

美國在北大西洋一帶，主導逮捕並控制了原名「貝拉一號」的油輪。英國國防部證實，這次行動是美方主導，英國軍方事先規劃並協助行動，包括提供基地給美軍、出動輔助艦隊「競潮號」（RFA Tideforce）、還有英國空軍進行空中監控。行動前，媒體已注意到美軍機在英國多處空軍基地異常集結，雖然這些基地平時就有美軍進駐，但這次規模明顯不同。

直到7日下午，美國宣布成功扣押油輪後，英國國防部才正式回應外界猜測，證實「貝拉一號」正是此次行動的目標。英國指出，協助美方追捕油輪的範圍包含英國、冰島和格陵蘭周邊海域，並強調這項合作完全符合國際法，凸顯英美雙方在安全防衛上的深厚關係。

油輪逃避制裁 俄伊合作成西方打擊目標

「貝拉一號」去年12月曾在加勒比海突破美國對委內瑞拉的封鎖，還曾多次改名、換旗，包括從蓋亞那掛上俄羅斯旗幟，並改名為「瑪琳涅拉號」（Marinera）意圖躲避檢查。根據英國國防部說法，這艘船是國際間有名的「影子艦隊」成員，專門用來偷運石油、規避制裁。

英國國防大臣希利（John Healey）表示，「貝拉一號」在前往俄羅斯途中被攔下，這艘船不僅違反國際規範，更是俄羅斯與伊朗規避西方制裁的一環。希利強調，這種合作助長了恐怖主義、軍事衝突與人道危機，英國會持續打擊「影子艦隊」，守護國家安全和全球穩定。

制裁生效油輪難逃 與恐怖組織有關聯

「貝拉一號」已被美國列入伊朗相關制裁名單。英國國防部指出，這艘船曾掛著不實的國籍旗幟，還多次在航行中關閉應答器，企圖規避追蹤。根據分析，該船不僅涉及國際恐怖主義活動，還與伊斯蘭激進組織「真主黨」（Hezbollah）有直接關聯。

英國政府強調，打擊俄羅斯「影子艦隊」是首要任務之一，目前已對520艘相關船隻祭出制裁。官方數據顯示，這些措施已見成效，俄羅斯石油收入比去年10月下跌27%，創下自2022年入侵烏克蘭以來新低。