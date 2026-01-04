日本熊襲事件頻傳　觀光署要求旅行業者視情況調整行程

▲每年都有不少民眾前往日本旅遊。（圖／記者彭懷玉攝）

記者周湘芸／台北報導

日本為國人最愛旅遊目的地，但近期熊隻出沒頻繁，更發生傷人事件。交通部觀光署近日發函給旅遊業者，要求辦理赴日旅遊業務時，應於行前說明會將「熊害資訊」列為必備告知項目，並要求領隊人員依熊隻目擊情報，即時彈性調整行程。

去年4月至10月期間，日本各地被捕獲的熊數量創下歷史新高，京都知名景點伏見稻荷大社也驚傳熊出沒。觀光署近日發函給旅行業者，要求辦理赴日旅遊業務時，應落實旅客安全維護措施、強化行前說明宣導及領隊人員教育訓練。

[廣告]請繼續往下閱讀...

觀光署表示，近期日本多地（如北海道、東北及北陸地區等）熊隻出沒頻繁，除山區外，也有出現在一般民眾居住地紀錄，並已發生多起傷人事件。考量日本為國人旅遊熱門地區，為維護國人旅遊安全，要求業者務必提高警覺，並採取防範措施。

觀光署指出，依照旅行業管理規則第50條第4款、領隊人員管理規則第39條第1款規定，旅行業及其所派遣的隨團服務人員、領隊人員於旅遊途中均負有維護旅客安全職責。

觀光署表示，在行前告知部分，凡行程規劃涉及山區、郊外或具戶外活動性質者，業者應於行前說明會中將最新「熊害資訊」列為必備告知項目，並提供正確的防熊自保知識。在領隊教育方面，要求領隊人員隨時掌握日本當地政府發布的熊隻目擊情報，即時彈性調整行程，避免帶領旅客進入受威脅區域。

中華民國旅行業品質保障協會發言人李奇嶽表示，旅行團所經過的地方都是熱門的旅遊景點，人潮比較多，所以一般較不會遇到熊害問題，但也會請導遊還有司機在旅行團過程中要多注意，在景點遊覽時，提高警覺。