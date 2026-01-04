　
生活

日本熊襲事件頻傳　觀光署要求旅行業者視情況調整行程

▲今（13日）是「0+7」入境免隔離實施的首日，桃園機場第一航廈搭機人潮。（圖／記者彭懷玉攝）

▲每年都有不少民眾前往日本旅遊。（圖／記者彭懷玉攝）

記者周湘芸／台北報導

日本為國人最愛旅遊目的地，但近期熊隻出沒頻繁，更發生傷人事件。交通部觀光署近日發函給旅遊業者，要求辦理赴日旅遊業務時，應於行前說明會將「熊害資訊」列為必備告知項目，並要求領隊人員依熊隻目擊情報，即時彈性調整行程。

去年4月至10月期間，日本各地被捕獲的熊數量創下歷史新高，京都知名景點伏見稻荷大社也驚傳熊出沒。觀光署近日發函給旅行業者，要求辦理赴日旅遊業務時，應落實旅客安全維護措施、強化行前說明宣導及領隊人員教育訓練。

觀光署表示，近期日本多地（如北海道、東北及北陸地區等）熊隻出沒頻繁，除山區外，也有出現在一般民眾居住地紀錄，並已發生多起傷人事件。考量日本為國人旅遊熱門地區，為維護國人旅遊安全，要求業者務必提高警覺，並採取防範措施。

觀光署指出，依照旅行業管理規則第50條第4款、領隊人員管理規則第39條第1款規定，旅行業及其所派遣的隨團服務人員、領隊人員於旅遊途中均負有維護旅客安全職責。

觀光署表示，在行前告知部分，凡行程規劃涉及山區、郊外或具戶外活動性質者，業者應於行前說明會中將最新「熊害資訊」列為必備告知項目，並提供正確的防熊自保知識。在領隊教育方面，要求領隊人員隨時掌握日本當地政府發布的熊隻目擊情報，即時彈性調整行程，避免帶領旅客進入受威脅區域。

中華民國旅行業品質保障協會發言人李奇嶽表示，旅行團所經過的地方都是熱門的旅遊景點，人潮比較多，所以一般較不會遇到熊害問題，但也會請導遊還有司機在旅行團過程中要多注意，在景點遊覽時，提高警覺。

01/02 全台詐欺最新數據

394 1 7788 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快儲水！　明起「7縣市停水」最長9小時
快訊／台中晚間火燒山！延燒1000平方公尺　畫面曝光
美軍抓捕馬杜洛合法嗎？　專家解答
猜拳輸就陪睡！小姊妹慘遭媽男友猥褻性侵188次
不是深蹲！醫認證「翹臀3動作」一定要練　第1名屁股痠爆了

即／北韓朝日本海「發射不明彈道飛彈」

即／北韓朝日本海「發射不明彈道飛彈」

根據《韓聯社》報導，南韓聯合參謀本部最新消息指出，北韓於今（4日）向東海（日本海）發射了一枚型號不明的彈道飛彈。日本防衛省隨後也證實此一訊息，目前正全面蒐集相關資訊，以確認該枚飛彈是否對日本領土及週邊海域造成影響。

高市早苗高支持度「絕非偶然」　駐日代表曝親身接觸經驗

高市早苗高支持度「絕非偶然」　駐日代表曝親身接觸經驗

戴菊遷徙搭便船　呆萌與船員對望

戴菊遷徙搭便船　呆萌與船員對望

借鏡日本！立院擬設紀念品中心　他曝韓國瑜曾說：讓參訪者有歸屬感

借鏡日本！立院擬設紀念品中心　他曝韓國瑜曾說：讓參訪者有歸屬感

河南「天安門」牆畫村元旦湧進5萬人

河南「天安門」牆畫村元旦湧進5萬人

關鍵字：

日本旅遊觀光

