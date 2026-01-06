初選最後關頭獲名人表態力挺　楊大正、陳慕義喊「支持邱議瑩」

▲初選最後衝刺，邱議瑩獲名人表態支持。（圖／記者杜冠霖攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市長參選人邱議瑩今（6）日在個人社群上，陸續分享名人表態「我支持邱議瑩」的推薦影片，有金馬獎得主陳慕義、滅火器樂團主唱楊大正以及直播主阿美，不僅展現超強好人緣，盼透過名人的推薦，邀請更多朋友一起支持。

邱議瑩表示，感謝好友陳慕義、楊大正和直播主阿美，願意在最後關頭站出來，表態「一定要支持」，給她滿滿的溫暖和力量。

邱議瑩說，這些都是自己的好朋友，也是不同世代和內容的創作者，過去都有互動跟合作，未來自己也會更努力打拚，讓高雄吸引更多領域的創作者，讓高雄成為大家的舞台、持續發光發熱。

▼初選最後關頭！演員陳慕義、滅火器主唱楊大正及直播主阿美都表態「支持邱議瑩」（由上至下）。（圖／記者賴文萱翻攝）

她強調自己會盡最大的努力，把握每分每秒堅持到底，她也呼籲市民朋友，請大家在1月12日到17日幫忙顧電話，不論問題的選項是誰，請回答「唯一支持邱議瑩 」。

金馬演員陳慕義表示，「議瑩跟我說，阿義，你乾脆搬來高雄住，展開新願望！我覺得她是最適合接棒謝長廷、陳菊和陳其邁這幾任市長的最好人選，我一定支持她」。

滅火器樂團主唱楊大正表示，「高雄市長的初選，推薦最認真、最登真的邱議瑩，請大家多多支持。」；直播主阿美則說，「懇請各位高雄市民朋友們，電話民調唯一支持邱議瑩。」