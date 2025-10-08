質疑店家「提拉米蘇是假的」缺少4要素：只是小蛋糕！他慘被告

▲提拉米蘇。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者施怡妏／綜合報導

一名網友表示，質疑店家販售的提拉米蘇不符合正統製作標準，認為是「假的提拉米蘇」，沒想到卻被店家提告妨害名譽，讓他一臉問號，「並不是把蛋糕切成四四方方的，就是提拉米蘇」，真正的提拉米蘇必須包含4項條件。貼文一出，大批網友笑翻，「想到要舉證『真正的提拉米蘇』就覺得很荒謬」。

原PO在Dcard發文，「被不會融化的提拉米蘇提告了」，購買某間甜點店的提拉米蘇，認為該店的「提拉米蘇」不像正統作法，怎料卻收到警方通知，他涉及「妨害名譽等刑事案件」，將於10月中到案說明，讓她很錯愕，「連說是假的提拉米蘇也算妨害名譽嗎？」

原PO坦言，對提拉米蘇的標準有自己的一套認知，認為正統作法應包含「手指餅乾、馬斯卡彭乳酪、咖啡酒液和巧克力粉」，若少了這些，充其量只是小蛋糕，「並不是把蛋糕切成四四方方的就是提拉米蘇，真正的提拉米蘇成本破百」。

貼文曝光，網友也覺得荒謬，「可以看到法院認證的假提拉米蘇」、「檢察官：這個年頭我還要學烘焙知識？」「看來這年頭，檢察官和法官都要做一次提拉米蘇看看」、「開庭要帶義大利人去嗎」、「現在在台灣，提拉米蘇的意思已經差不多變成在頂部灑一層可可粉的蛋糕了，不過我還蠻好奇法院會怎麼認定的」。

許多網友提到，很多店家賣的提拉米蘇都不是正統的，「台灣太多店家菜單寫提拉米蘇，送上來就是海綿蛋糕」、「終於有人講了！我也覺得要有手指餅乾、咖啡酒液很基本吧」、「很多便宜的提拉米蘇感覺就是，一般海綿蛋糕+可可粉假扮的」、「主要還是馬斯卡彭那個不能省，但那個就是最貴的」。