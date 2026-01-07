老師毒舌霸凌！罵小六生「烏龜、胖子」　眼神緊盯讓學生崩潰

▲台中一對家長在人本基金會陪同下出面召開記者會，控訴就讀小學六年級的孩子遭到班導師長期帶領全班霸凌。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

人本基金會今天陪同台中市潭子區某國小一對家長召開記者會，投訴一名郭姓導師長期在課堂上對學生人格羞辱與情緒暴力，不僅辱罵學生「沒帶腦袋」、「烏龜」、「胖子」，更帶領全班同學公審孩子，行徑形同公開霸凌。家長不滿，在向校方檢舉後，校方原決議將郭師調職後，但校長竟又讓郭師回任，郭師更在返班當天關門拉窗簾緊盯受害學生，導致學童嚇到崩潰打電話向媽媽求救！對此，台中市教育局回應，已要求學校加速調查，若屬實將嚴懲。

▲事件時間表。（圖／記者游瓊華攝）



長期言語轟炸 形同公開霸凌

家長投訴，郭姓老師經常因學生未交作業等小事暴怒，在全班面前公開羞辱孩子，用逼問的方式，並引導全班同學附和他的指責，形成集體霸凌。家長難過地表示，向老師解釋孩子熬夜寫作業，卻被郭師當眾駁斥為「理由和藉口」，還反覆要求全班表態支持他，甚至警告學生回家不准「亂講」，試圖封鎖求助管道。

和解後變本加厲 校方決議遭推翻



家長透露，早在五年級就曾檢舉郭師，當時郭師簽下和解書承諾改善，未料升上六年級後變本加厲。家長二度檢舉後，校方校事會議終於決議將郭師暫調離導師職務。但郭師疑似策動部分家長到校門口舉牌聲援，甚至有其他家長打電話威脅他們，對大人跟小孩都造成二度傷害。

▲人本基金會指出，學校校長無視校事會議決議，逕自讓郭師回任導師。（圖／記者游瓊華翻攝）



師回任「關門拉窗簾」 學生嚇到求救

人本基金會則指出，學校校長無視校事會議決議，逕自讓郭師回任導師。郭師返班當天，不僅沒有任何督導人員在場，還刻意緊閉門窗、拉上窗簾，並在課堂上多次「眼神鎖定」受害學生，使其陷入極度恐懼。孩子最終承受不住，趁下課衝去打公共電話給媽媽哭喊求救，提前返家。

人本基金會要求，校方應立即將該名行為失控的老師「暫時停聘」並啟動調查，保護全班學生的身心安全。基金會痛批，學生不是老師情緒的出氣筒，校方放任失職教師重返崗位，無疑是將孩子再次推入險境，嚴重傷害了家長對教育體系的信任。

▲人本要求校方應立即將該名行為失控的老師「暫時停聘」並啟動調查。（圖／記者游瓊華攝）