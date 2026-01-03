　
    • 　
>
國際

五角大廈半夜「披薩異常飆單」竟是軍事信號？　非官方數據早暗示

半夜披薩飆單竟是軍事信號？美軍空襲委內瑞拉　非官方數據暗示地緣衝突升級

▲位於華府的五角大廈近來披薩訂單異常激增，被外界解讀為軍事行動前的間接訊號。 （圖／達志／美聯社，下同）

圖文／CTWANT

美國與委內瑞拉之間的緊張局勢在今（3）日急遽升溫。美國總統川普（Donald Trump）已下令對委內瑞拉多處軍事設施展開突襲行動，並證實委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子西莉亞．弗洛雷斯（Cilia Flores）已遭美方逮捕，搭乘專機飛抵美國佛羅里達州。 值得注意的是，在空襲事件發生前夕，非官方的「五角大廈披薩指數」（Pentagon Pizza Index）便已出現異常現象。

據追蹤平台「pizzint.watch」數據顯示，位於五角大廈周邊的披薩店訂單量於跨年假期期間大幅增加，顯示美國正進入高強度軍事應變狀態。

半夜披薩飆單竟是軍事信號？美軍空襲委內瑞拉　非官方數據暗示地緣衝突升級

根據《哥倫比亞廣播公司新聞網》（CBS News）與《俄羅斯衛星通訊社》（Sputnik）報導，網站「pizzint.watch」所提供的數據，華府跨年假期期間，五角大廈周邊披薩店的訂單數量顯著上升，其中部分地區的防禦狀態（DEFCON）甚至被上調至第4級，為僅次於戰爭邊緣的警戒層級。

半夜披薩飆單竟是軍事信號？美軍空襲委內瑞拉　非官方數據暗示地緣衝突升級

▲類似情形曾在2025年以色列突襲伊朗前發生，當時披薩指數亦出現異常波動。

此外，X平台帳號「Pentagon Pizza Report」也於美東時間凌晨2時指出，五角大廈附近「Pizzato Pizza」的Google客流量數據顯示，其深夜訂單數量不僅超越平日尖峰時段，甚至創下歷來新高。該帳號長期觀察美國軍事活動與外送數據之間的變化趨勢，此次的異常飆升，與空襲時間幾乎同步。

追蹤平台顯示，披薩指數高峰期間，備戰狀態曾短暫升至DEFCON第4級。

這項被稱為「五角大廈披薩指數」（Pentagon Pizza Index）的非官方指標，由來可追溯至冷戰時期。當時媒體與分析人士觀察到，一旦國防部進入夜間或超時運作階段，周邊的速食店特別是披薩店會出現大量深夜訂單。這個指數並非預測未來衝突的工具，而是反映美方軍事決策活動是否進入密集階段的間接跡象。

雖然五角大廈過去曾對「披薩指數」提出澄清，強調外送訂單量與實際軍事行動無直接關聯，但多起歷史事件顯示，此一非正式指標確實經常與美國發動重大軍事行動時間點相近。例如在2025年中旬，以色列突襲伊朗前數日，亦曾出現類似訂單異動，引發國際社群高度討論。

▼X平台帳號「Pentagon Pizza Report」凌晨發布異常流量訊息，引發網友熱議是否預示軍事行動。（圖／翻攝自X，@PenPizzaReport）

半夜披薩飆單竟是軍事信號？美軍空襲委內瑞拉　非官方數據暗示地緣衝突升級

此次針對委內瑞拉的空襲不僅象徵地區局勢進一步惡化，也可能對國際能源市場造成衝擊。委內瑞拉擁有全球規模龐大的石油儲備，任何軍事衝突或制裁升級皆可能推升油價與市場波動。

