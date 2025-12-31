薪火相傳展新局！南消七大義消中正中隊辦幹部交接　強化救災戰力

▲南消七大義消中正中隊於走馬賴農場舉辦2026年新任幹部交接暨共識營，象徵義消精神薪火相傳。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為迎接即將到來的2026年、凝聚團隊向心力並傳承寶貴救災經驗，台南市政府消防局第七大隊義消中正中隊，於2025年12月27日至28日，一連兩天在走馬賴農場舉辦「2026年新任幹部交接典禮暨幹部共識營」，透過移地訓練與深度交流，為義消團隊注入新動能。

此次活動由義消中正中隊中隊長陳建榮親自籌劃，並邀請第七大隊大隊長石家源蒞臨監交與指導，期盼藉由制度交接與經驗傳承，強化義消幹部的領導統御能力，展現守護府城的堅強戰力。

本次共識營內容紮實，除進行隆重的新舊任幹部交接儀式外，也安排團隊建立課程與多項救災、協勤實務研討。中隊長陳建榮表示，義消團隊是消防局最堅實的後盾，面對日益複雜、多元的災害型態，幹部之間的默契與共識格外重要。

陳建榮指出，透過兩天一夜的共識營，新任幹部能迅速熟悉職責，資深幹部也能將第一線的實戰經驗完整傳承，讓義消精神不斷延續，真正做到「薪火相傳」。

第七大隊大隊長石家源感謝義消兄弟姊妹長期以來的無私奉獻，犧牲假期投入訓練與救災勤務。石家源強調，唯有平時持續訓練與團隊磨合，才能在災害發生時迅速應變、發揮最大戰力。他也期勉115年新任幹部能承先啟後，持續協助消防局推動防火宣導、救災協勤等工作，與消防同仁攜手守護市民生命與財產安全。

消防局長楊宗林表示，義消人員是城市安全背後的重要力量，感謝義消中正中隊長期以來對消防工作的全力支持。消防局未來也將持續推動各項專業訓練，強化義消同仁的技能與應變能力。楊宗林指出，秉持市長黃偉哲的施政理念，透過警義消緊密合作與平時紮實訓練，台南將持續朝向安全、宜居、具韌性的城市邁進。