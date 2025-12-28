獨／張宏年今低調告別式！無公祭、致詞　家屬盼記住他陽光形象

▲張宏年今天舉辦告別式，友人透露，家屬希望大家記住議長陽光形象，以及服務精神。（圖／截取自張宏年加油YA臉書粉專）

記者白珈陽、鄧木卿／台中報導

前台中市議長張宏年本月16日辭世，享壽73歲，因其近年受盛堂中醫鉛中毒案影響，身體狀況不佳，家屬對死因有疑慮，報請刑事相驗，台中地檢署日前會同法醫解剖，目前報告尚未出爐。今天（28日）是張宏年告別式，據悉家屬非常低調，未廣發訃文，未舉辦公祭、僅有家祭，仍有200多人到場替張宏年送行。

張宏年告別式低調舉行，家屬希望大家記住議長生前陽光形象

據了解，張宏年告別式在今天上午舉行，因家屬希望低調辦理後事，儘管張宏年生前聲望、人脈相當廣闊，也未選擇在場地大的崇德殯儀館舉辦，而是在附近的私人會所。

此外，家屬也未舉辦公祭，僅在家祭之前開放讓親友捻香，據悉台中市長盧秀燕、立法院副院長江啟臣、國民黨立委羅廷瑋、黃建豪等藍營要角均到場致意，捻香人數多達200多人。

這場告別式沒有家屬致詞，在家祭之後即將遺體發引火化，友人說，張宏年離世後這段期間，張家陷入悲傷氣氛，由於近年張宏年健康狀況欠佳，家屬希望大家記住的是議長生前陽光的形象，以及專業的服務精神。

家屬報請刑事相驗，檢察官完成解剖待報告出爐

2020年7月張宏年與其子、現任市議員張彥彤一家，因長期服用台中盛唐中醫診所開立的自費中藥，導致全家嚴重鉛中毒，其中張宏年腦部受損，此後便鮮少公開露面，親近人士透露，張宏年自鉛中毒事件後，身體狀況大不如前，即便心肺功能尚可，但與人互動已有困難，長期臥床休養。

張彥彤本月16日清晨叫喚張宏年時，張宏年沒有回應，張彥彤進一步查看，發現父親沒有呼吸，已經辭世；當天張彥彤向警方報案，檢察官相驗後認為死因不明，於23日完成解剖，將檢體送法醫研究所鑑定，目前報告尚未出爐。