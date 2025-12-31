曹西平疼姪子「買房又給錢」全斷聯！昔上節目淚：想給他們兩巴掌

▲藝人曹西平29日晚間被發現陳屍住處。（圖／翻攝自Facebook／曹西平直播同樂會）



記者施怡妏／綜合報導

資深藝人曹西平29日深夜驚傳在三重住家驟然辭世，享年66歲，曹西平多年與4個兄弟不相往來，他曾在節目上談到與哥哥孩子之間的疏離，哽咽透露多年來付出金錢與心力，雙親過世後沒看到任何家人出現，讓他仍難以釋懷，「有一天你們站在我面前，我真的很想給你們兩巴掌。」

曹西平為兄弟孩子買房又給錢 還會親煮三餐

曹西平曾在《命運好好玩》節目中哽咽表示，「我對我哥的孩子，有一天他們站在我面前，我真的很想給他們兩巴掌」，自己一手賺錢養家，不是靠運氣，也不是憑空而來，「每一個錢都是我登台去賺的，為什麼要給你？因為你們姓曹！你們為什麼要這樣對我？我難過的是這個。」

父母過世無人到場 他心寒嘆：沒有一個姓曹的來

曹西平坦言，買房子給哥哥的孩子住，每個月從美國回台灣，就會拿錢給孩子們，自己不會煮飯，但還是會親自下廚煮給孩子們吃，但多年來的付出換來的卻是冷漠對待，父母過世時，也無人出面參加告別式，「沒有一個姓曹的家人來」，成為他心中無法平復的傷痕。

他感性表示，「人總是會走的，把我燒一燒，送一下我吧」，儘管身邊朋友勸他放下，但他語帶哽咽地說「我真的可以忘記嗎？」

如今曹西平猝逝，過往影片又被翻出，網友無奈嘆，「爸爸媽媽過世都不來就很過份」、「只有經歷過的人才知道這種痛」、「兄弟不來往，還另有所說，父母死亡都不回來送就太不孝了」、「我懂他的感受，真的會很心寒，因我也是過來人」、「但叔叔是疼姪子的，但這樣的姪子，就不用疼了。財產也不用給他們」、「賺錢幫他們養小孩、父母逝去不送行、年齡漸增不往來的兄弟情誼，還要財產特留份給他們？」