芭樂高纖低熱量「控糖健身都適合」　農糧署：台灣軟、硬有7品種

▲農糧署表示，芭樂主要分七大類，富含維他命C，高纖低熱量，且適合糖尿病患者食用。（圖／農糧署提供）

記者許敏溶／台北報導

市面上芭樂種類眾多，更有該吃軟或吃硬的疑問。農糧署表示，台灣芭樂有7種品種，珍珠拔占比達95%，並依口感脆、軟程度分為2大類，最脆的是帝王拔，口感較軟則是紅肉拔及中山月拔，而芭樂富含維生素C，有助於促進新陳代謝、養顏美容，且高纖低熱量又有飽足感，不僅健身人士喜愛，也列入適合糖尿病患者的水果名單，且芭樂葉還可泡茶。

農糧署表示，芭樂是俗稱，正式名稱是番石榴。番石榴引進台灣栽培已有兩、三百年歷史。早期品種容易軟熟，不易存放，但隨著消費需求改變，台灣研發出果肉厚實、細緻、甜度高的新品種取而代之，目前主要品種為珍珠拔，占比達95%，主要產區則是高雄市、台南市及彰化縣，113年總產值達62.4 億元。

而農糧署日前也在臉書發文，介紹台灣芭樂家族的主要七種品種，並根據口感脆、軟程度分為2大類，並附上圖片介紹。

屬於「脆派芭樂」共有五種品種，特色如下：

帝王拔：最脆就是他！

珍珠拔：最常見的經典台味！

水晶拔：少籽吃得更過癮！

珍翠（高雄2號）：酸甜適中超涮嘴！

彩虹拔(西瓜拔)：綠皮紅肉，帶有獨特香氣。

至於「軟嫩派芭樂」則有兩種品種，特色如下：

宜蘭紅心拔：黃皮紅肉，口感軟Q。

東山月拔：適合加工成芭樂汁。

農糧署表示，芭樂全年都吃得到，不同品種各具特色，民眾不論喜歡「爽脆清甜、口感十足」，還是偏愛「柔軟多汁、香氣滿滿」的，都可以根據喜好做選擇，像是含有豐富β-胡蘿蔔素的紅心芭樂，帶有「土芭樂」的酸甜清脆，口感獨特。

農糧署進一步指出，芭樂的優點相當多，番石榴除了維生素C高，還含有豐富的鐵、磷、鈣、鉀及鎂等礦物質，鐵含量更是熱帶水果中最高者，且有助於促進新陳代謝、養顏美容，且因高纖低熱量，水分又多，很有飽足感，不僅健身人士愛不釋手，也列入適合糖尿病患者的水果名單中。另芭樂葉還可以泡茶，不論熱飲或冰鎮後再喝，都很清爽且帶著芳香，民眾可以試試看。