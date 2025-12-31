　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

共軍稱圓滿完成軍演各項任務　國防部：仍有相當數量共機艦擾台

▲國防部30日開記者會公布的共軍軍演侵擾狀況。（圖／記者蘇靖宸攝）

▲國防部30日開記者會公布的共軍軍演侵擾狀況。（圖／記者蘇靖宸攝）

記者蘇靖宸／台北報導

中共解放軍東部戰區今（31日）下午6時宣布「正義使命-2025」軍演「已圓滿完成各項任務」。對此，國防部晚間8時45分透過新聞稿表示，考量仍有相當數量共軍機、艦進入我應變區等因素，國軍秉「料敵從寬」原則，已完成相對性三軍兵力調整規劃，維持適切應變機制，也要求各級部隊，對於受應對敵情任務影響休假的官兵，應完成補休假規劃，並充分說明溝通、落實，期望使部隊獲得適切休整。

國防部強調，中共窮兵黷武的挑釁行徑，危害區域安全穩定，已受到國際社會民主友盟讉責。國軍將持續有節、有序、有管制地冷靜應處，堅定守護國家主權、民主自由及人民生命財產安全。

共軍29日上午7時半宣布上述圍台軍演，並於昨進行實彈射擊。根據國防部說法，國軍曾於29日早上6時至30日早上6時間，偵獲共機130架次擾台，創單日紀錄；此外，掌握到共軍分2波次發射火箭彈，第一波次是30日早上9時自福建平潭射擊17枚，彈落區在基隆東北方大概70海浬，第二波次是30日下午1時間，約從石獅位置發射10枚，彈落區在台南的西方約50海浬，後者落在我鄰接區內。

針對共軍的實彈射擊，國防部情次室次長謝日升中將說，儘管兩波次火箭彈皆沒有飛越台灣上空，不過這次的落點的確是比過往更接近台灣陸地。

01/01 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

中共共軍國軍國防部領海正義使命-2025

