男子沒買票欲搭高鐵回台中被拒大聲咆哮　鐵警安撫消弭紛爭

▲梁姓男子想搭車回台中，欲拿台中市愛心卡搭乘遭高鐵台南站站方拒絕，身上也無錢可以購買車票，情緒激動在現場咆哮，鐵警局台南分駐所警方到場查處消弭糾紛。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2月1日大年初四下午，1名梁姓男子沒有買車票，卻欲持台中市愛心卡欲在台南高鐵站搭乘高鐵，當場被高鐵台南站方人員拒絕，梁男竟情緒失控大聲在場咆哮，幸經鐵路警察局高雄分局台南分駐所巡佐汪亮松、警員鮑珈羽到場查處安撫，說動梁男買車票搭車返回台中。

鐵路警察局高雄分局台南分駐所巡佐汪亮松、警員鮑珈羽，2月1日在台南高鐵站服務台勤務，於下午2時20分許接獲高鐵站方通報2樓剪票口有民眾未購買車票欲強行進站，並於該處咆哮，請求警方協助。

員警到場查處為梁姓男子稱他想搭車回台中，欲拿台中市愛心卡搭乘遭高鐵站方拒絕，梁男身上也無任何金錢可以購買車票，故情緒激動在現場大聲咆哮。

台南分駐所巡佐汪亮松、警員鮑珈羽於現場維護搭車秩序，並且耐心勸說，緩和梁男情緒，且陪同梁男至ＡＴＭ確認戶頭內是否有足夠的錢，以購買車票回台中。經梁男同意後協助其提領300元現金，並陪同購買車票，隨後護送搭乘654車次返回台中。鐵路警察局高雄分局台南分駐所巡佐汪亮松、警員鮑珈羽秉持著同理心及耐心，細心安撫民眾情緒，獲得在場旅客讚賞肯定，有助於提升警察形象。