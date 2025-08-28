轎車紅燈硬闖平交道「不肯後退」害新自強號停車　超扯畫面曝

記者林東良／台南報導

台南市永康區四維路平交道，27日晚間驚傳有自小客車在警示燈亮起時硬闖越鐵道，畫面曝光後引發關注，鐵路警察局高雄分局表示，當日晚上7時19分左右發生疑似違規情形，雖未接獲民眾報案或檢舉，但已向台鐵申請調閱監視器畫面，釐清是否違反規定。

▲台南永康四維路平交道驚見自小客車闖越，鐵警將調閱監視器釐清。（圖／翻攝自/threads/ adin9119，下同）

有網友PO文在網路平台指出，台南市永康區四維路平交道，27日晚間有自小客車在警示燈亮起還硬闖平交道，畫面中一部小客車停在平交道前禁停區，柵欄放下時才稍稍後退一下，甚至逼得正要經過平交道的新自強號列車，還在平交道口前煞停，司機員確認不會撞上才緩緩再起動駛離。

網友說：「各位一定沒有在平交道見過新自強號停下來。我已經預留位置給他了，不退就是不退，中途有剪掉1分多鐘，新自強號在第二部影片。我聞到了九萬跟吊牌一年的味道，希望台鐵可以好好處理他喔，我幫大家找到台鐵誤點的兇手，不要罵台鐵嘿」。曝光後引發網友熱議關注。

鐵路警察局高雄分局表示，當日晚上7時19分左右發生自小客車疑似違規情形，雖未接獲民眾報案或檢舉，但已向台鐵申請調閱監視器畫面，釐清是否違反規定。

鐵警指出，若駕駛人違反《道路交通管理處罰條例》第54條第1款，於警鈴響起、閃光號誌顯示或遮斷器放下時仍強行闖越，將處1萬5千元至9萬元罰鍰，並吊扣駕照1年；若因而釀成事故，更將吊銷駕駛執照。

鐵警呼籲，行經鐵路平交道應減速慢行，遵守號誌與看守人員指示，確認安全後再通過；若遇警示燈亮起或遮斷器放下，應立即停車，切勿搶快闖越。若車輛誤被遮斷器壓住，駕駛與乘客應先下車，並立即按下緊急按鈕，同時迅速離開平交道範圍，以降低事故發生風險。