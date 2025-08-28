　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

轎車紅燈硬闖平交道「不肯後退」害新自強號停車　超扯畫面曝

記者林東良／台南報導

台南市永康區四維路平交道，27日晚間驚傳有自小客車在警示燈亮起時硬闖越鐵道，畫面曝光後引發關注，鐵路警察局高雄分局表示，當日晚上7時19分左右發生疑似違規情形，雖未接獲民眾報案或檢舉，但已向台鐵申請調閱監視器畫面，釐清是否違反規定。

▲台南永康四維路平交道驚見自小客車闖越，鐵警將調閱監視器釐清。（圖／翻攝自/threads/ adin9119，下同）

▲台南永康四維路平交道驚見自小客車闖越，鐵警將調閱監視器釐清。（圖／翻攝自/threads/ adin9119，下同）

▲台南永康四維路平交道驚見自小客車闖越，鐵警將調閱監視器釐清。（圖／翻攝自/threads/ adin9119，下同）

有網友PO文在網路平台指出，台南市永康區四維路平交道，27日晚間有自小客車在警示燈亮起還硬闖平交道，畫面中一部小客車停在平交道前禁停區，柵欄放下時才稍稍後退一下，甚至逼得正要經過平交道的新自強號列車，還在平交道口前煞停，司機員確認不會撞上才緩緩再起動駛離。

網友說：「各位一定沒有在平交道見過新自強號停下來。我已經預留位置給他了，不退就是不退，中途有剪掉1分多鐘，新自強號在第二部影片。我聞到了九萬跟吊牌一年的味道，希望台鐵可以好好處理他喔，我幫大家找到台鐵誤點的兇手，不要罵台鐵嘿」。曝光後引發網友熱議關注。

▲台南永康四維路平交道驚見自小客車闖越，鐵警將調閱監視器釐清。（圖／翻攝自/threads/ adin9119，下同）

鐵路警察局高雄分局表示，當日晚上7時19分左右發生自小客車疑似違規情形，雖未接獲民眾報案或檢舉，但已向台鐵申請調閱監視器畫面，釐清是否違反規定。

鐵警指出，若駕駛人違反《道路交通管理處罰條例》第54條第1款，於警鈴響起、閃光號誌顯示或遮斷器放下時仍強行闖越，將處1萬5千元至9萬元罰鍰，並吊扣駕照1年；若因而釀成事故，更將吊銷駕駛執照。

鐵警呼籲，行經鐵路平交道應減速慢行，遵守號誌與看守人員指示，確認安全後再通過；若遇警示燈亮起或遮斷器放下，應立即停車，切勿搶快闖越。若車輛誤被遮斷器壓住，駕駛與乘客應先下車，並立即按下緊急按鈕，同時迅速離開平交道範圍，以降低事故發生風險。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
577 2 6299 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
連署逼宮柯建銘　王世堅簽了：最後的溫柔永不止息
NBA大咖球星現身桃機！　球迷接機嗨爆
「台中海王」無套戰7女　龜頭爛掉變黑流湯
LIVE／16位閣員異動！　卓榮泰率新閣員登場
被爆放棄3000萬代言費！李洋任運動部長「1句話」藏玄機
請賴清德正視民進黨危機！　17綠議員連署拋5倡議
柯建銘該卸任？　賴清德明確表態：黨團應做必要改選
北京大閱兵出席名單公布　普丁、金正恩將現身

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

迷彩天使現身路邊！包腳男騎士自摔全身傷　國軍士兵出動搶救

西門町套房命案！他嗆「我喜歡挑戰你」　慘遭切斷大動脈放血亡

開車滑手機被抓包　駕駛「輾警腳」落跑！1條件獲緩刑

婦解百萬定存款要救癌末女！竟是遇詐騙　屏東警銀聯手阻詐

連喝兩攤撞飛3機車！害高職班對1死1重傷　超劣工地主任下場曝

監獄管理員「拿漫畫扭傷」爽請公傷假1年半還調涼缺　北監解釋了

轎車紅燈硬闖平交道「不肯後退」害新自強號停車　超扯畫面曝

駕駛未禮讓挨罰6千元反控行人闖紅燈　結局被打臉

天外飛來鐵皮！國5黑色轎車閃不過慘被擊中　滿車傷痕畫面曝

道場連續遭竊！水晶檜木被偷光　警攻堅逮4嫌...抄出一堆毒品

胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【便便為什麼在前面？】3歲女兒關心爸爸大便狀況XD

【3連撞瞬間】塞車剎不住！ 車頭爛掉嚇壞駕駛

李千娜再遇「6年前運將」！ 他載3次都沒認出本尊XD

【佛光大學鏡頭超晃！】宜蘭縣近海發生芮氏規模6地震

Alan曝「年齡差壓力」：她像小孩 陳喬恩滿意點頭：忤逆我就死定XD

【誰在亂發誓】高雄驚見雷神級超巨閃電！直直劈下超震撼

【兩貓在路中秀恩愛】虎斑貓一臉不爽被打擾XD

【帝王出巡？】行人「沒斑馬線還硬闖」釀騎士追撞

迷彩天使現身路邊！包腳男騎士自摔全身傷　國軍士兵出動搶救

西門町套房命案！他嗆「我喜歡挑戰你」　慘遭切斷大動脈放血亡

開車滑手機被抓包　駕駛「輾警腳」落跑！1條件獲緩刑

婦解百萬定存款要救癌末女！竟是遇詐騙　屏東警銀聯手阻詐

連喝兩攤撞飛3機車！害高職班對1死1重傷　超劣工地主任下場曝

監獄管理員「拿漫畫扭傷」爽請公傷假1年半還調涼缺　北監解釋了

轎車紅燈硬闖平交道「不肯後退」害新自強號停車　超扯畫面曝

駕駛未禮讓挨罰6千元反控行人闖紅燈　結局被打臉

天外飛來鐵皮！國5黑色轎車閃不過慘被擊中　滿車傷痕畫面曝

道場連續遭竊！水晶檜木被偷光　警攻堅逮4嫌...抄出一堆毒品

4月股災前夕提前減碼　億元達人揭不蝕本祕訣

北市又爆虐童案！幼兒園師掐幼童脖子狠摔　多位家長淚崩控市府包庇

批補助款改申請制　藍黨團轟：想讓地方向部會「求爺爺拜奶奶」？

OpenAI Codex大升級！GPT-5加持　IDE、GitHub、CLI全面強化

「滑翔高手」摔落水溝！　台灣特有大赤鼯鼠獲救畫面曝

滿足川普！　彭博社：墨西哥擬提高「對中關稅」

3場自行車+路跑賽9月武嶺地區登場　警將加強交通疏導管制

媽媽餵稱「奶粉等於2瓶可樂」　食藥署打臉：與母乳乳糖量相近

迷彩天使現身路邊！包腳男騎士自摔全身傷　國軍士兵出動搶救

把升旗桿當鋼管開腿熱舞　女遊客被土耳其當局起訴「恐被關5年」

【3連撞瞬間】塞車剎不住！ 車頭爛掉嚇壞駕駛

社會熱門新聞

噁男要脅「告訴你老公」性侵人妻　丈夫一聽綠了

開房戰人妻「別忘了密碼52vv」小王走出摩鐵遇老婆！三人街頭暴打

中壢驚傳墜樓！16歲女無呼吸心跳

性感畫面曝！日本女優才上工就被抓　老司機哀號了

即／北市議員陳怡君涉貪續押2月　確定看守所過中秋

「全台最大里」高雄福山里將拆成4里

快訊／桃園16歲少女頂樓墜下　送醫不治

網傳高雄科技執法　騎紅線內遭罰600元

北檢遭質疑不正訊問！　北院今勘驗「彭振聲認罪光碟」

台中21歲女搭訕帥哥喊「可以玩我嗎」　遭判拘役

群創處長如「行走的USB」　自爆連戰3人妻

獨／租大學實驗室煉毒意外引爆　生技老闆認罪求輕判

「良田奈」2萬賣身價　慘被4千「鄭楠珠」波及

白狼之子張瑋逃到香港！懸賞金曝光

更多熱門

相關新聞

即／瑞芳蝙蝠洞聯結車碰撞自小客！　大車司機當場慘死

即／瑞芳蝙蝠洞聯結車碰撞自小客！　大車司機當場慘死

新北市瑞芳區台2線75.3公里處蝙蝠洞，26日上午9時06分發生一起嚴重車禍！一輛聯結車因不明原因與自小客車發生碰撞，40多歲聯結車司機當場死亡，而自小客車30多歲女駕駛意識清楚送醫，至於詳細事故發生原因及經過，仍有待進一步調查釐清。

未禮讓救護車！高雄36歲駕駛路口急閃仍遭撞

未禮讓救護車！高雄36歲駕駛路口急閃仍遭撞

台南機車騎士鑽車縫　擦撞小客車跑了

台南機車騎士鑽車縫　擦撞小客車跑了

台東自小客車翻落邊坡　整台車底朝天

台東自小客車翻落邊坡　整台車底朝天

國1新營段小客車突起火駕駛驚險逃生未傷亡

國1新營段小客車突起火駕駛驚險逃生未傷亡

關鍵字：

小客車四維平交道鐵警

讀者迴響

熱門新聞

孫安佐女友爆猛料！孫鵬買房給緋聞女星林筱薇

早產兒周四轉院求開路！女求國1駕駛禮讓

6.0地震大台北人目擊怪象：早上的雲是暗示？

遭薔薔開除IG被洗版！　Song發聲喊冤

輝達Q2營收逾1.4兆超預期　盤後卻重挫5％

噁男要脅「告訴你老公」性侵人妻　丈夫一聽綠了

築間上半年虧4700多萬網不解　集團解釋了

薔薔露面哭了！資遣Song「心碎列4大罪狀」　遭對方抹黑內幕曝光

6.0地震　台北人曝1現象驚「這次很特別」

開房戰人妻「別忘了密碼52vv」小王走出摩鐵遇老婆！三人街頭暴打

中壢驚傳墜樓！16歲女無呼吸心跳

川普開口：這筆能送我嗎　李在明當場送

即／21:11宜蘭近海規模6.0地震　最大震度4級

今彩539頭獎一晚開出4注　每注分600萬

快訊／AAA第四波陣容！4最夯男女團都來了

更多

最夯影音

更多

胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【便便為什麼在前面？】3歲女兒關心爸爸大便狀況XD

【3連撞瞬間】塞車剎不住！ 車頭爛掉嚇壞駕駛

李千娜再遇「6年前運將」！ 他載3次都沒認出本尊XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面