鐵警打擊詐團！高鐵台南站逮獲假投資詐團車手　起出300萬贓款

▲高鐵台南站鐵警攜手運匠成功逮捕假投資詐騙車手，查扣贓款300萬元。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

高鐵台南站鐵警攜手運匠成功逮捕假投資詐騙的車手，查扣贓款300萬元，警方查出詐騙集團假借「黃金合約投資」名義誘騙民眾交付鉅額現金，卻在高鐵台南站踢到鐵板。

警方指出，7月23日晚間，一名警覺性高的計程車司機通報警方指出：「可能載到車手」，鐵警局高雄分局台南分駐所員警據報隨即出動，果斷攔查計程車上女子，查出該名女子依詐團指示準備將贓款放進高鐵寄物櫃，欲交由上手領取。

台南分駐所通報鐵警局高雄分局，由分局長張天賜指揮調度偵查隊與台南所加派警力，在高鐵站展開便衣埋伏。約23日深夜10時30分，詐團上手男子前來開櫃門取款時，遭員警壓制逮捕，現場起獲新台幣300萬元詐騙贓款，成功瓦解一樁金額驚人的假投資詐騙金流。

令警方意外，25日該詐團再次企圖重施故技，要求另一被害人交付新台幣85萬元現金。鐵警局高雄分局隨即再次部署警力，在詐團派出新車手取款時當場逮捕，成功阻止又一起可能的重大財損。兩起案件皆依詐欺及洗錢防製法等罪嫌移送台南地檢署，並報請廖羽羚檢察官指揮偵辦，後續將持續追查幕後詐騙集團主腦與其他成員，朝組織犯罪方向擴大偵辦。

本案詐騙手法為典型「假投資詐騙」：以投資黃金價差合約為名，誘騙被害人安裝指定APP如 MetaTrader5 進行「模擬交易」，詐團再以「平台主管親收款項、免手續費、匯率優惠」等話術，誘導被害人現場交付大量現金，並聲稱由中間人協助確認入帳。

詐團常以社群軟體、交友平台主動接觸受害者，再引導進入所謂「投資群組」，透過扮演老師與群友聯合誆騙，用「穩賺不賠」、「低門檻高報酬」、「保證獲利」等話術，步步為營，誘使受害者反覆加碼。

鐵路警察局提醒民眾，近年假投資詐騙手法層出不窮，仍不脫「保證高利」、「平台操作」、「匯款交現」三大套路。預防詐騙請牢記：「一聽、二掛、三查證」——一聽是詐騙話術，立即掛電話，再查證來源真偽。

若發現可疑情況，特別是在高鐵、台鐵站區或車輛上，如有乘客神色緊張、攜帶大筆現金、異常通話內容，請立即向現場警察通報，或撥打165反詐專線，亦可使用165打詐儀錶板之「車手通報專區」提供線索。