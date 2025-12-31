春節返鄉搶票注意　台金航線第二波加班機1/6晚間6時開放訂位

▲ 115年春節連假第2波加班機時刻表。(圖／金門縣政府提供)

記者鄭逢時／金門報導

115年春節連續假期長達9天，返鄉與旅遊需求升溫。交通部民用航空局宣布，臺金管制航線將於115年1月6日（週二）晚間18時起開放第二波訂位。金門縣政府表示，縣府及各鄉鎮公所也將同步啟動服務櫃台，協助有需要的鄉親辦理訂位。

縣府說明，本次春節臺金航線整體運能共規劃40架次、提供5,624個座位。已請民航局要求航空公司密切掌握訂位狀況，並將視實際需求機動評估增班，以因應返鄉過節人潮，盼讓鄉親能順利返家團圓。

縣府提醒，春節尖峰時段為115年2月13日至2月18日「臺灣往金門」方向，以及2月18日至2月23日「金門往臺灣」方向，上述日期機票將加註「限當日當班次」、「逾期作廢」等使用限制，以提升有限空運資源的運用效率。若臨時無法搭乘，務必於起飛前通知航空公司取消訂位，並依規定至原開票處辦理退票，以維護自身權益。

縣府表示，依往年經驗，離峰時段航班仍會有空餘機位，建議可彈性選擇次佳日期或離峰航班，減少候補等待時間；另外，也可考慮安排金門親友赴臺團圓，避開返鄉人潮。縣府並提醒，離島航班易受天候影響，請民眾隨時留意最新航班與氣象資訊，搭機當日請務必備妥證件、提早報到，確保行程順利。