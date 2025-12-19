傳空服員夾帶「瘦瘦針」入境遭移送、開除　國籍航空：依法規辦理

▲國籍航空空服員私帶大量瘦瘦針遭海關查獲移送法辦。（示意資料圖／桃機公司提供）

記者李姿慧／台北報導

瘦瘦針「猛健樂」（Mounjaro）被視為快速減重的神針，但需經合格醫師評估和開立處方才能取得和使用，不能自行購買。不過有媒體爆料，某國籍航空空服員從國外私帶大量猛健樂入境遭海關查獲，依法送辦，該空服員也遭國籍航空開除。國籍航空則表示將依法辦理。

一名國籍航空的空服員日前從國外攜帶大量猛健樂入境，抵達台灣時遭海關查獲，攜帶的猛健樂全數遭沒入，且被依照違反《藥事法》送辦，該空服員也遭國籍航空開除。該國籍航空發出公告指出，最近有組員入境時，關務人員抽檢託運行李中查獲名為「猛健樂」針劑，該針劑為數醫師處方用藥、限合法醫療院所施打，組員不得自行購買、攜帶或使用，並依規全數沒入，海關也連同證物移送司法警察機關偵辦，要求組員遵守海關規範。

該國籍航空今日下午進一步表示，有關機組員通關規定，皆依各國海關法令規定辦理。

衛生福利部食品藥物管理署提醒，返國入境旅客攜帶藥品，需注意「入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法」限量規定。攜帶處方藥入境的旅客，若未攜帶醫師處方箋或證明文件，攜帶藥量以二個月用量為限；有攜帶醫師處方箋者，攜帶藥量不得超過處方箋等文件開立之合理用量，且至多以六個月用量為限。

食藥署也公告，出國後攜帶藥品入境，僅能供自用，不得販賣，違者將可依《藥事法》第27條及第92條規定，處新臺幣3萬元以上200萬元以下罰緩，亦有可能涉及同法第83條刑責。