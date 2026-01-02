拔連任限制！傅崐萁成藍版「萬年總召」　綠營坦言對朝野關係悲觀

▲國民黨團總召傅崐萁。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨團之前取消總召連任限制條款，而下會期新總召選舉，由於僅現任總召傅崐萁一人登記，在同額競選的情況下，登記即當選。對此，綠委吳思瑤今（2日）受訪時表示，尊重國民黨團對於幹部的推選，但是傅崐萁總召路線，就是這兩年來國會民主失靈、民主倒退重要元兇，由傅崐萁主宰未來兩年的國會，對未來朝野對抗還是合作，自己相對悲觀，但民進黨團也不會放棄跟朝野合作。

國民黨團下會期總召與首席副書記長改選今舉行，最後確定，現任總召傅崐萁在無人競選之下，成功連任，開啟「萬年總召」時代。至於首席副書記長選舉，則僅不分區立委許宇甄登記角逐，同額競選的情況下登記即當選。

對此，吳思瑤表示，尊重國民黨團對於幹部的推選，但是傅崐萁總召路線，就是這兩年來國會民主失靈、民主倒退重要元兇，所以傅崐萁路線主導的國會生態，就是這兩年來違憲亂政的立法院、立法品質失能的重要原因。

吳思瑤指出，如果國民黨持續由傅崐萁主宰未來兩年的國會，那麼這兩年的國會議程，對於社會能夠和解或是對立、朝野能夠合作或是持續對抗，可能相對的悲觀了一點，但民進黨團不會放棄跟朝野的合作，也不會放棄守護民主的決心。