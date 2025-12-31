「無人機拍101、共機近至5浬、顧立雄度假」　軍演3謠言證實假消息

▲顧立雄率國軍重要幹部於聯合作戰指揮中心掌握中共軍演。（圖／國防部提供）



記者杜冠霖／台北報導

共軍東部戰區日前宣布舉行「正義使命-2025」圍台軍演，5個演習範圍中有4處涵蓋我領海，雖軍演昨已結束，但仍有不少謠言在網路社群流傳，如共軍聲稱「無人機拍101大樓」，而經對比，該照包括了淡水河口、台北郊山兩個角度，明顯是後製過電腦合成照；網路也瘋傳共機逼近至5海里，但與國軍監控資訊不符；也有不少側翼群組聲稱，國防部長顧立雄軍演同時正在度假，但顧坐鎮指揮中心。民進黨今（31日）表示，讓人欣慰的是，大部分的認知作戰假訊息，台灣民眾都能保持懷疑、甚至主動幫忙澄清。

民進黨指出，中共軍演的同時，台灣一切如常，跨年氣氛濃厚，股市更是突破新高，並沒有被威脅恫嚇所影響。而這一切，都要謝謝國軍及海巡弟兄姊妹的守護。不過，也是在這短短兩天內，許多訊息如「無人機拍101大樓」、「共機逼近至5海里」、「顧立雄部長在度假」，都一一被證實為是假訊息。可見網路世界的認知作戰，對岸同樣相當用力，對於可疑訊息，絕不能輕易當真，民進黨也列舉多項軍演相關謠言。

對於共軍聲稱「無人機拍101大樓」，這是解放軍「東部戰區」發布宣傳影片，其中有「號稱」是解放軍無人機俯瞰台北101大樓的畫面，但經過仔細比對，畫面至少包括了淡水河口、台北郊山兩個角度，明顯是組合、後製過的電腦合成照。民進黨指出，解放軍想靠「P圖」矇騙台灣人的意圖，沒有成功。

而藍營側翼瘋傳「共機逼近至5海里」，網路流傳「共機已逼近我方5海里」、「靠近鵝鑾鼻」等說法，與國防部發言人即時公開的監控資訊不符，民進黨指出，是把既有航跡誇大、拼湊成「恐嚇敘事」的認知操作，事實上，共機、共艦都遭到國軍鎖定，無所遁形，更沒有進入我國領空領海12海里。

還有側翼群組瘋傳「國防部長顧立雄在度假」，網路流傳「軍演同時，顧立雄正在度假、不顧國安」，民進黨表示，實際上顧立雄堅守崗位，依職責坐鎮指揮中心，新聞都有清楚畫面。網路上的謠言，完全就是惡意抹黑。

民進黨指出，中共發動認知作戰的目的，就是為了讓台灣人害怕、讓台灣人懷疑、讓台灣人不敢相信政府與國軍，進而瓦解台灣的民心士氣。

民進黨強調，讓人欣慰的是，大部分的認知作戰假訊息，台灣民眾都能保持懷疑、甚至主動幫忙澄清，「就讓我們繼續互相提醒，看到網路上的聳動訊息時，請先停、看、聽，確認來源、查核事實、不轉傳未經證實的內容，不讓意圖破壞台灣的境外勢力得逞」。