陳佩琪曝新年願望：今年是人生最艱難一年　民進黨為何滿腦子想害人

記者郭運興／台北報導

前民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪今（31日）表示，「今年是人生有史以來最艱難的一年」，她也再度談到柯文哲的案情，直言檢察官說柯文哲貪污幾千萬，家裡的錢都是自己在管的，請問錢在哪裡？貪到哪裡去了？家裡因為官司，已經負債數千萬，也賠掉累積多年的退休金，這樣還要說他們貪污？民進黨為何總是正事不幹，滿腦子想要害人？現在最大的願望、也是新年新希望，就是自己找個有收入的工作維持生計。

陳佩琪表示，今年是人生有史以來最艱難的一年，每次能看到先生柯文哲的場合，都是他被銬上手銬、拖去北院的相片，自己每每出現在公眾面前，不是默默掉眼淚，要不然就是嚎啕大哭，這一年常常想著自己不知道有沒有機會再看到明天的太陽。

陳佩琪表示，一個25年的重症醫師、八年的首都市長、五年的創黨黨主席，竟莫名其妙被冠上圖利罪名抓去關了一年，誠如那天柯文哲在國昌主席的造勢會上說的「檢察官的理由是沈慶京和我見面出來後面露笑容，據此說這是兩人圖謀犯意的證據」

陳佩琪提到，以前衛生署(衛福部前身)拜託柯文哲寫器捐白皮書，當時柯絞盡腦汁，前前後後修改了好幾年，寫了好幾版，完成後自豪的說，這可是曠世巨作， 是可以賣鉅額版稅的，但柯文哲二話不說，把它無償交給衛生署、讓全台都可以使用，柯文哲說沒有這個白皮書，窮人永遠無法得到器官移植的機會，但這樣的人，竟會被冠上圖利、貪污的罪名，一整年被銬上手銬，豬狗不如的被在北所和北院之間拖行著，人性黑暗，悲慘世界、生靈塗炭，竟活生生在21世紀的台灣上演。

陳佩琪直言，法律實在叫人不懂，站在ATM前就是財產來源不明，買辦公室、房貸隔年還清，就有貪污嫌疑？換房讓全家有個安靜的生活空間，看房也是貪污鐵證？這樣法院就要來搜索？檢察官隨便掰個理由，竟然法官也都同意。.



陳佩琪強調，說柯文哲貪污幾千萬，家裡的錢都是自己在管的，請問錢在哪裡？貪到哪裡去了？他們家因為柯文哲的官司，已經負債數千萬了，也賠掉了累積多年的退休金，這樣還要說他們貪污？現在最大的願望、也是自己明年的新年新希望，就是希望自己能再找個有收入的工作來維持夫妻生計。

陳佩琪說，看著國家四分五裂，誰都會痛心，想要執政、執政後想要連任，是人之常情，先生柯文哲常說要是有機會服務民眾，就會每天天一亮，眼睛一睜開，就開始努力工作直到晚上，柯文哲說這樣就好了，但民進黨為何總是正事不幹， 滿腦子想要害人呢？

最後，陳佩琪提到，引述先生柯文哲12月22日臉書的一段文章，也是藉由這一年的官司給執政黨的一個警語「司法的目的，不僅在維護社會的秩序，也在保障人民的權利，保障每一個人的人權，所以司法不可以選擇性的適用，否則會失去人民的信任」。「台灣過去不是沒有選舉，未來也不是沒有選舉，將來司法也要用同樣的標準，去追究過去的候選人，還有去處理未來的候選人嗎」？2025年的最後一天，祝大家來年平安、愉快，明年會更好！

