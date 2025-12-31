憲法法庭將推新判決　黃國昌批：公信力已經徹底崩盤

▲民眾黨主席黃國昌。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨今（31日）召開2025年最後一場黨政聯繫會議。針對憲法法庭將在明年1月2日「確認裁判文本評議」，可能對114年中央政府總預算釋憲案做出裁判，黨主席黃國昌批評，根據美麗島電子報民調，認同現在憲法法庭的民眾只有24%、不認同的高達60%，「這個數字非常可怕，代表此刻憲法法庭的公信力已經徹底崩盤、代表司法的社會信任度已經倒地不起、趴在地上」。他說，國家走到這樣子的局面，民眾黨沒有選擇，只有勇敢面對、勇敢戰鬥，捍衛台灣的民主憲政。

憲法法庭公告，明年1月2日憲法法庭將公布「115年憲判字第1號判決」，可能對114年中央政府總預算釋憲案作出裁判。黃國昌批評，違憲召開的憲法法庭所做出之判決就是不具任何法律效力的廢紙，所以才會心虛到不敢召開言詞辯論，5個人躲在暗處恣意妄為。

黃國昌直言，就算民進黨找了一批之前支持大惡罷的專家學者連署，意圖營造社會支持5位綠色司法獨夫的假象，但民意騙不了人。他說，自己身為法律人，看見近期一份美麗島電子報的民調，真的相當難過，結果顯示對於現在憲法法庭，認同的只有24%、不認同的高達60%，這個數字非常可怕，代表此刻憲法法庭的公信力已經徹底崩盤、代表司法的社會信任度已經倒地不起、趴在地上。

黃國昌說，國家走到這樣子的局面，台灣民眾黨沒有選擇，只有勇敢面對、勇敢戰鬥，當民進黨在胡搞亂政的時候，台灣民眾黨我們要用最堅定的步伐、最具體的行動來捍衛台灣的民主憲政。

最後，黃國昌表示，今日為2025年歲末，回顧過去一年，一路相挺的支持者、盡責的黨公職們，共同走過許多不容易的時刻，誠摯感謝每位夥伴面對外界的攻擊、誤解與壓力都沒有退縮、勇敢奮戰，「大家這一年真的辛苦了」。

黃國昌說，展望明年、面對攸關台灣未來的2026年選舉，勢必會更加艱辛，但越是困難的時刻，越要彼此扶持、更加團結、群策群力。一個人走得快、一群人走得遠，只要「心存善念、盡力而為」堅持為人民說真話、做對的事，台灣民眾黨一定能走得更穩、更遠，不辜負所有支持者的期待。