馬航MH370失蹤10年　馬來西亞宣布「12月底重啟搜索」

▲馬航MH370客機失聯至今已超過10年。（圖／翻攝自Facebook／MH370）



記者張方瑀／綜合報導

馬航MH370客機失聯至今已超過10年，馬來西亞交通部3日證實，將於2025年12月30日重啟深海搜尋行動，盼為全球最難解的航空懸案之一劃下句點。

MH370為馬來西亞航空公司（Malaysia Airlines）航班，2014年3月8日自吉隆坡起飛，預定飛往北京，機上共239人，其中三分之二為中國籍乘客，其餘則來自馬來西亞、印尼、澳洲、美國、印度、荷蘭與法國等多國。當時這架波音777客機在起飛後不久便從雷達上消失，成為全球航空史上最具爭議與神祕色彩的失聯事件。

儘管過去數年曾動員各國展開規模空前的搜尋任務，包括澳洲主導下對南印度洋超過12萬平方公里的掃描，但成果有限，僅在非洲東岸與印度洋島嶼上發現數塊疑似殘骸碎片，主體仍無所蹤。

▲2019年3月3日，馬來西亞吉隆坡舉行的MH370紀念活動中展示了馬航MH370的飛機殘骸。（圖／達志影像／美聯社）



馬國交通部3日透過聲明指出，深海搜尋將交由曾於2018年參與任務的英美探勘公司「無限海洋」（Ocean Infinity）負責，並表示本次將依據重新評估後「最可能找到飛機的目標區域」展開行動。

聲明也提到，這次搜索將延續過去「找不到就不收費」（no-find no-fee）的合作原則，若未發現飛機，政府無需支付任何費用，反之若成功尋獲殘骸，才會進行報酬給付。

交通部補充，目前正值合適季節，且海象條件穩定，將能提升搜索效率。今年4月因氣候不佳曾一度暫停，現決定重新展開行動，也反映出當局希望「為家屬帶來交代」的承諾。

罹難者家屬於今年2月曾對媒體表示，希望新一輪搜索能帶來答案，終結長年來的等待與痛苦。